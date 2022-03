“Haremos lo posible para que la unidad de terapia pediátrica no cierre”

El director del Hospital Interzonal General de Agudos Doctor José Penna, Dr. Gabriel Peluffo, ratificó en La Brújula 24 la crítica situación que enfrenta el servicio de Terapia Intensiva Pediátrica de ese centro de salud provincial, donde él personalmente acredita 28 años de trayectoria.

“Hay especialidades que están críticas y es algo global. Terapia intensiva pediátrica es una de las especialidades que no están entre las elegidas y escasea el recurso humano. La cantidad de gente que hay en la ciudad para abastecer esas áreas no alcanza”, dijo en el programa “Nunca es tarde” al considerar que el drama asistencial alcanza al Hospital Municipal local.

“No es fácil conseguir terapistas pediátricos”, afirmó el Dr. Gabriel Peluffo.

“La calidad de vida que se genera practicando en esta especialidad no es la ideal y hay gente que inició la residencia en esta especialidad y que deja de hacerla. Estamos tratando de ver cómo podemos coordinar entre las dos terapias (del Penna y el Municipal) para tener una unidad de terapia pediátrica que atienda en la ciudad. La otra posibilidad es recurrir a grupos itinerantes a la espera de poder cubrir con los recursos humanos necesarios”, afirmó y agregó: “Haremos todo lo posible para que la unidad de terapia pediátrica no cierre”.

“En este momento no tenemos una solución definitiva. Estamos buscándola para brindarle a la gente una seguridad en cuanto a la atención. No es fácil conseguir terapistas pediátricos. Esto me causa un enorme dolor personal porque para mí la terapia ha sido mi hogar durante 28 años. Hay que tomar medidas urgentes para aquellos que elijan esta especialidad tengan un premio y con mejoras en las condiciones de trabajo”, indicó el Dr. Peluffo.