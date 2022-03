Violadores: ¿Una cuestión cultural?

En oposición a lo expuesto por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la violación grupal a una joven en el barrio de Palermo, –“No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”-, el especialista en Etología Mario Russo dijo que el tratamiento del problema no puede limitarse a una respuesta cultural.

En diálogo con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy“, que se emite por La Brújula 24, el profesional destacó “el determinismo cultural que tiene las líneas del gobierno nacional es muy malo, peligroso, con una soberbia de especie y me gustaría que salga un poquito de la facultad de Derecho y entre en la de Biología a estudiar”.

“Muchos de nuestros comportamientos se explican desde ese lugar. Hay características que nos hacen que no seamos estrictamente monógamos, por ejemplo, y tenemos que salir un poco de esa lógica de que la sociedad te hace un violador, o que la sociedad te hace a sí”, apuntó.

Y dijo que “lo que caracterizó la relación entre macho y hembra fue la cooperación, no la violencia. Fue así desde hace 4 millones de años, todo este discurso del macho como enemigo de la hembra es pésimo para consolidar los valores de relación entre la gente. Están haciendo un daño tremendo por falta de formación, es un problema grave que tiene el progresismo”.

“Yo la leí –a Elizabeth Gómez Alcorta– y digo que esta chica podría leer algunas cosas un poco más complejas que lo dicho en la Facultad de Derecho”, aseveró.

Opiniones enfrentadas

La doctora Viviana Lozano, por su parte, también dejó su postura en este medio. Señaló que “la realidad es que el abusador lo hace por una cuestión de dominación, pero yo no lo defino como enfermo ni nada por el estilo. Es algo que lamentablemente no hemos podido cambiar, el gran problema que tenemos como sociedad es que intentamos justificar estas acciones”.

“Acá la clave está es preguntarnos como sociedad por qué lo primero que se hace es juzgar a la víctima. Siempre se pregunta por qué fue sometida, se pone en tela de duda lo que está diciendo. Creo que no es la explicación para lo que vivimos, con ese criterio que alguien me explique por qué se abusa de una niña, un bebé o un niño”, se preguntó la profesional, mientras que Russo consideró esas aberraciones como “excepciones”.

“Esto no pasa únicamente por una cuestión de reproducción. Cuando una niña está siendo de abuso sexual es porque el victimario sabe que no se puede defender. Se limita su capacidad de defensa, lo veo todos los días desde hace 20 años. Esa es la satisfacción del violador”, explicó Lozano.

“Yo no comparto lo de la ministro, fueron palabras muy desafortunadas. Tambi´én hay mujeres abusadoras, creo que se está equivocando en el criterio. Cuando yo hablo de dominación, el hombre no sólo penetra con el pene, también lo hace con otro elemento. Eso no hace a la reproducción, hace al poder que tiene el hombre sobre esa mujer”, dijo.

Escuchá el cruce entre ambos profesionales:

En tanto, el médico psiquiatra Enrique Stola manifestó públicamente que “ningún dominador renuncia a serlo por hacer cursos sobre género o por participar en clases de ética. Estos machos solo cambiarán o aceptarán la nueva realidad por el sostenido no de las mujeres. Con ellos es un tema de poder, no de educación”.