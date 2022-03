Denuncian al dueño de un supermercado chino por manosear a una chica

Una joven denunció este martes al dueño de un supermercado ubicado en 11 de Abril al 100 a quien acusa de haberla manoseado mientras le daba las instrucciones para comenzar a trabajar en el local.

La víctima relató en redes sociales que el hombre la citó para que fuera en el horario donde el supermercado está cerrado y que tras pasar llave a la puerta, la manoseó varias veces.

“Me dijo que en ese horario no había gente y me podía explicar mejor mis tareas. Cuando llegué me dijo que guarde mis cosas en un placard atrás de la caja , luego empezó a cerrar todo, entre esas cosas la puerta, escondiendo la llave”, reseñó la chica.

Detalló que el hombre la iba a contratar para que fuera repositora del supermercado y por eso llenaba los carritos con mercadería y le explicaba cómo acomodarlos, pero “cada vez que pasaba por detrás mío, me tocaba”.

El mensaje que difundió la víctima en redes sociales

“Me pidió que corte fiambre, ahí fue cuando empeoró todo, me agarraba y me tocaba mucho más. yo me corría y él volvía a tocarme”, explicó la chica, quien por miedo a algo peor esperó hasta salir del local para llamar a sus familiares.

La denuncia se presentó en la Comisaría de la Mujer y la madre de la chica dijo en redes sociales que “ella estaba aterrada, tenía miedo que la viole y que la mate ahí mismo”.

“Hoy fui a verlo al chino, porque quería verle la cara y que me vea bien, que se equivocó de víctima ésta vez, que mi hija no está sola, tiene una madre que es una guerrera y va a remover cielo y tierra hasta que quede preso. Y si no va en cana, que no abuse más de nadie”, agregó la madre de la mujer.

A raíz de la publicación de la chica, otras le comentaron que también habían sufrido ese tipo de abuso mientras trabajaban en ese supermercado.