Lautaro Martínez no tiene dudas sobre su futuro

A finales de la semana pasada se destapó la posibilidad de que Lautaro Martínez abandonara el Inter de Milan. La ‘Gazzetta dello Sport’ había destacado que el Inter le tenía puesto al argetino el cartel de “transferible” de cara al mes de julio por su preocupante capacidad goleadora en esta temporada y porque, en resumen, no es el líder ofensivo que necesita el conjunto ‘nerazzurri’.

En 33 partidos disputados en esta temporada, Lautaro solo ha marcado 12 goles: once en la Serie A y uno en la Supercoppa de Italia. En la Champions League todavía no se ha estrenado y habría comenzado a ‘fastidiar’ a Simone Inzaghi, entrenador del conjunto italiano. No obstante, desde el entorno del jugador de 24 años han negado cualquier movimiento de cara al verano.

En declaraciones a ‘Fcinter1908’, Alejandro Camano, representante de Martínez, ha asegurado que el atacante argentino no tiene intenciones de moverse de Milán y que, al contrario de lo que se ha venido informando, está muy feliz dentro del conjunto entrenado por Inzaghi: “No hay problemas. Lautaro no se va a ir porque está muy feliz en el Inter, no está preocupado por su situación actual”.

Así pues, de momento se descarta cualquier posible movimiento del argentino en los próximos meses y se prevé que su intención es, en cuestión, cumplir su contrato, el cual se extiende hasta el 30 de junio de 2026 y fue renovado recientemente. Si ese es su deseo, está obligado a mejorar sus registros goleadores, porque de momento ese es el factor que hace dudar al Inter.

El futbolista de 24 años no ha ‘mojado’ en ninguna competición desde el pasado 12 de enero, cuando anotó contra la Juventus, en la Supercoppa de Italia. En la Serie A la historia comienza a ser de terror y ha llamado la atención de todos los ‘nerazzurri’, puesto Lautaro Martínez no ve portería desde el 17 de diciembre, en la goleada del Inter contra Salernitana (0-5). Desde entonces, ha disputado seis partidos (462 minutos) en los que no ha ‘mojado’ ni asistido para los ‘nerazzurri’.

El Barça se queda sin la opción de Lautaro

Al hilo de las informaciones en los últimos días sobre una posible salida de Lautaro del Giuseppe Meazza, el FC Barcelona había vuelto a entrar en escena como una segunda opción para reforzar la delantera culé en caso de que los azulgrana no consigan entrar en la ‘puja’ por Erling Haaland en este verano. Desde el Camp Nou no quieren darse por vencidos con el noruego, pero saben que es una operación sumamente complicada, razón por la que veían a Lautaro como una buena opción para el ataque.

