Les apuntan con un arma en la cabeza para robarles el celular en el Parque de Mayo

Dos chicos de 17 años vivieron una verdadera pesadilla durante la medianoche del último domingo en el interior del Parque de Mayo, luego de ser abordados por un grupo de ladrones que los amenazaron con armas de fuego y cuchillos para robarles el celular.

Así lo relató la mamá y tía de las víctimas, en su charla con LA BRÚJULA 24: “Llevamos a mi hijo y mi sobrino al Parque para que se reúnan con un grupo de amigos también adolescentes a tomar tereré y escuchar música. Cerca de las 3, ambos fueron al sector de baños y apareció un grupo de 15 personas encapuchadas y con el rostro cubierto”.

“A mi hijo le apuntaron con un arma en el cuello y una faca en el abdomen para que entregue sus pertenencias. Y a mi sobrino con el arma en la sien. Los tiraron al piso y los golpearon. En ese momento estaba lleno de gente en los alrededores, pero nadie se metió. Ambos estaban muertos de miedo”, sostuvo, en el programa “Vive Cada Día”.

Por último, mencionó que “se cruzaron con un patrullero que estaba en la Escuela Nº 24 y la Policía no les creyó lo que estaban viviendo. Mi hijo me llamó desesperado, no te puedo explicar como mamá lo que se siente que te diga que tenía miedo de que lo maten”.