Imprudencia al volante: un auto se metió en la ciclovía en el Parque de Mayo

Un auto se metió en la ciclovía en pleno Parque de Mayo, una imprudencia que quedó filmada y que se viralizó.

Entidades que defienden los derechos de los ciclistas en la ciudad se quejaron en redes sociales de esta situación que además de una infracción, representa un riesgo para la seguridad.

En el video se ve cómo el auto ingresa directamente al carril reservado para la circulación de las bicicletas, no se sabe en detalle lo que ocurrió, si la persona que conducía no le interesa que haya una división, no conoce el lugar o si se trata de un problema de señalización.