“Por qué no investigan el vuelco del delegado de la CNRT”, dijo la intendenta interina

La intendenta interina, Soledad Martínez, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, mientras transita el último tramo de su reemplazo de Héctor Gay, quien continúa de licencia y regresa en algo menos de dos semanas a su cargo y le respondió a la oposición que emitió un comunicado exigiendo que se revise la reincorporación de Fabián Tuya, quien volvió a ser funcionario luego de diez meses apartado tras un hecho de tránsito.

“Tengo un muy buen equipo que me acompaña, estoy ocupando un lugar circunstancial cuidando el cargo de Héctor. Leí el comunicado del Frente de Todos y me parece que la oposición no se ocupa de distintos temas más importantes: no los escuché hablar de desocupación, pobreza, de la revinculación de los chicos tras varios meses de escuelas cerradas”, sostuvo Martínez, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, afirmó que “el accidente de Tuya fue fuera del horario laboral, permaneció en el lugar del hecho pese a las múltiples lesiones, cumplió la sanción que se le impuso y hasta hay un expediente armado con toda la información que estoy exponiendo”.

“También podemos hablar de accidentes que involucraron a otros funcionarios. Daniel Medina, delegado de la CNRT, participó de un siniestro con una camioneta oficial comprada con los impuestos de todos los contribuyentes, mientras que Fabián (Tuya) estaba en su vehículo particular. La pregunta es si al funcionario nacional se le hizo el control de alcoholemia o si existió sanción, hay muchas dudas, por eso voy a presentar un pedido de informes cuando regrese al HCD”, indicó la jefa comunal provisional.

Por último, exclamó: “Faltó transparencia con este hecho vial. La oposición debería ocuparse de temas como la finalización del tramo de la autovía Alfonsín o los más de 200 millones de pesos que adeuda Nación para el transporte bahiense”, al tiempo que cerró con el siguiente concepto: “Estamos trabajando en muchísimos proyectos, sin detener la agenda en la licencia de Gay”.