Anuncian cambios de delegados en cuatro sectores de la ciudad

Fabián Tuya es el coordinador de las delegaciones municipales y esta mañana en diálogo con LA BRÚJULA 24 informó las modificaciones de nombres propios que se concretaron en las últimas horas en diferentes sectores de la ciudad.

“En este último tramo de 15 días hubo cuatro cambios, la idea es oxigenar un poco. No lo pidió De Leo, fueron decisiones del Intendente en conjunto con algunos delegados. La idea es incorporar generando la unidad del espacio, sumando al radicalismo y al GEN”, afirmó Tuya, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, dio precisiones en lo específico: “En Ingeniero White asumió un hombre criado en Ingeniero White como Daniel Rodríguez, un hombre de la UCR que llega en lugar de Walter Bertrand que es empleado municipal y se va de común acuerdo. En Norte ingresó Iván Bustos, también del espacio del radicalismo que había sido consejero escolar y es vecino del sector, tomando el lugar de Leandro Silva”.

“Los restantes cambios fueron hace un par de semanas los ingresos de Sebastián Marchese en Villa Harding Green, quien había estado en la Terminal de Ómnibus y Alejandro Hidalgo en Las Villas, muy querido en esa zona”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, Tuya admitió que “con Cabildo y Cerri estamos muy contentos”, al tiempo que señaló que “la de Sesquicentenario es la delegación más nueva y desde hace algo más de un año está a cargo Diego Bardasco, del cual estamos muy contentos con su trabajo”.

“En los pueblos, los delegados son más fuertes, en la ciudad, por ejemplo el centro, es más difícil que sus figuras sean preponderantes. Desde nuestro lugar queremos que tomen protagonismo, a veces no tienen la responsabilidad de lo que el vecino requiere, siendo siempre el centro de las críticas”, reflejó el funcionario de la comuna.

Consultado respecto de las inquietudes que más enoja a la gente, detalló: “El estado de las calles, los baches y la basura son los temas de mayor cantidad de reclamos, el tema de los residuos es algo que estamos tratando de erradicar pero es una cuestión más cultural porque no se generan solos. Todo lo que es espacios verdes está dentro de la secretaría de Movilidad Urbana”.

“Se ha mejorado mucho en las plazas, pero no nos podemos meter en terrenos particulares, solo se labra un acta para que regularice la situación. Algunos dueños de lotes optan por no limpiarlos para que no haya una toma. Mi idea es que el delegado salga y recorra las calles para llegar antes de la queja”, finalizó Tuya.