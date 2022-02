Todo sobre el encuentro entre Marcelo Tinelli y Adrián Suar

Llegó el viernes otra vez y no podía faltar una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa “Vive cada día”. Porque toda la información del mundo del espectáculo la encontrás en La Brújula 24, por supuesto.

Tinelli y Suar, los detalles del encuentro

Habíamos anticipado en primicia en “Gossip” por Net TV, que en este miércoles se iban a reunir por primera vez en este 2022 Adrián Suar y Marcelo Tinelli y así fue.

Recordemos que el conductor tenía firmado un contrato por este año para continuar en eltrece y que hasta ahora no sabía cómo venía la relación con la empresa para seguir adelante, cuando el año pasado fue muy difícil, en plena pandemia, con un piso frio en un estudio enorme y con ratings que no respondieron a las expectativas.

Pero pese a los rumores y especulaciones sobre un distanciamiento entre ambos, tras algunas declaraciones en los medios del gerente de eltrece, la charla parece haber transcurrido en los mejores términos, segun nuestras fuentes y Marcelo Tinellile habría mostrado a Suar nuevos formatos, que le habrían gustado y le habría afirmado que “estamos listos para volver a fines de abril”.

“El contrato está vigente” habría sido la frase clave del encuentro en una situación que pone las cartas del lado del canal que ahora debe decidir cuándo y con qué programa volverá Tinelli a su pantalla. Pero que regresa, es seguro, sea a fines de abril, en mayo o junio.

Suar le habría manifestado a Tinelli que es una figura con la que eltrece quiere contar y el conductor de “Showmatch” esperará ahora la señal de largada, poniendo toda la maquinaria de su productora en marcha en los nuevos proyectos que tiene en carpeta y de los que, por ahora, no podemos develar sus contenidos.

En “Intrusos” bancan a Flor de la V y estudian el panel

Los números no son los que esperaban pero están tranquilos desde la producción del programa y desde el canal, porque creen que irán creciendo. “A Pallares y Lussich los esperamos y se terminaron instalando en poco tiempo” sostienen en América, donde desde su debut Florencia de la V promedió 2.6; 2,2 y 2.5 en este miércoles. Las miradas no están puestas en la conductora, sino en el panel, que no termina de cerrarles, sobre todo en tiempos en que hay poca información, con temporadas de verano planchadas.

De hecho, en este miércoles se lució “A la tarde” y lideró en el canal, por la participación de Luis Ventura y su “enfrentamiento mediático” con Susana Gimenez, a partir de una información que indignó a Susana por relacionarla con alguien que la estafó en el pasado, como Jorge Rama. Ella salió al aire y el tema rindió, sobre todo cuando ninguneó a la conductora del programa, Karina Mazzocco, quien terminó disculpándose por tocar temas de espectáculos.

Al faltar Marcela Tauro incluyeron a Ventura el martes en “Intrusos” y el miércoles a Daniel Ambrosino, pero no hay química todavía y no termina de cuajar la fórmula. Habrá que darle tiempo, pero cualquier periodista sabe que un ciclo de noticias “se teje”.

Un conductor es un conductor, pero un periodista con oficio sabe sacar agua de las piedras y “vender” la data de una manera que atrape al espectador. Veremos si en “Intrusos” recuperan el interés del público y terminan de armar un panel a la medida del histórico título.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con info de Laubfal.com