Por qué hay demoras para renovar el carnet de conducir

El Subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad, Mauricio Plaide, admitió que hay demoras en los trámites para renovar las licencias de conducir. Y explicó los motivos.

“El lunes tuvimos un inconveniente con un sellado de Nación, que la caja no podía cobrarlo, entonces se fueron reprogramando turnos. Y ayer, durante todo el día, la empresa proveedora de Internet no estaba dando el servicio, entiendo que fue así en una amplia zona de la ciudad, con lo cual no podíamos tomar los trámites”, señaló en contacto con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

Y resaltó que “En el día de hoy ya se solucionó y la atención es normal. Mañana también ya se van a atender los 200 turnos otorgados por sistema, más aquellos reprogramados”.

Por otra parte, respecto de los vencimientos y las prórrogas, Plaide indicó que “para las licencias que vencen en 2022 no hay ningún tipo de disposición de Provincia o Nación para una prórroga, con lo cual ya tienen que cargar la solicitud a través de WhatsApp”. “Además, ahora tendrían que empezar a renovar aquellas personas a las que se le venció en 2020, a partir del 15 febrero, tenían dos años de prórroga”.

Mauro Plaide, Subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad (Foto de archivo)

“Le pedimos a la gente paciencia, estamos atendiendo más de 200 personas por día, es más del promedio de atención que teníamos antes de la pandemia. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, estamos trabajando a full y ya evaluando la posibilidad de implementar otras alternativas”, consideró.