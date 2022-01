El sentido mensaje de Manu Ginóbili a Rafael Nadal tras su épica victoria en el Australian Open

Alejado del vértigo y la adrenalina de la NBA, Manu Ginóbili está viviendo una nueva etapa en su vida. En la actualidad disfruta de su familia y de la práctica de deporte no profesional. Este domingo, el bahiense se mostró bastante activo en redes sociales durante el partido de Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Y tras la victoria del español contra el ruso Daniil Medvedev, escribió un eufórico mensaje en Twitter.

En su papel de espectador, el ex San Antonio Spurs no deja de sorprenderse con algunas grandes actuaciones ni tampoco ahorra en elogios. No importa la camiseta o el deporte que se desarrolle, el deportista expone su admiración y aplaude a quien se lo merece. De esa manera, Manu compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que elogió a Nadal mientras se desarrollaba el juego. “¡Qué fenómeno Rafa por favor! Increíble. ¡Una bestia!”, escribió ansioso y expectante una hora antes de que el partido finalice.

Luego de varias horas de juego, en un partido colmado de nervios y expectativas, finalmente el español se le impuso a Medvedev por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5. Ante la increíble hazaña, el ex basquetbolista escribió: “5.24hs de juego. Terminé agotado de solo mirar”.

De esa manera, Manu demostró su admiración por Nadal, quien con su título número 21 se convirtió en el tenista más ganador de la historia superando a Novak Djokovic y Roger Federer, que empatan con un total de 20 títulos. Asimismo, con 35 años, Rafa se catalogó como el cuarto jugador de mayor edad en ganar un título de Grand Slam.

En números, Nadal logró su segundo Abierto de Australia (2009 y 2022) y lo une a sus 13 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020), dos Wimbledon (2008 y 2010) y cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

Durante las horas que duró el partido, el tenista no decayó en ningún momento a pesar del inquebrantable juego del ruso, quien venía de vencer a Stefanos Tsitsipas y que disputaba su segunda final en el Melburne Park. Recordemos que el escenario para Rafael no fue el más fácil, ya que estuvo apartado de las canchas por casi seis meses.

Así Rafael Nadal se consagraba como ganador del Australian Open (AP Photo/Simon Baker)Simon Baker – AP

En septiembre pasado, el exnúmero 1 del mundo, y actual número 5, tuvo que utilizar muletas para caminar luego de realizarse un tratamiento por el síndrome Müller-Weiss que padece desde hace varios años. Se trata de una enfermedad degenerativa que provoca una deformación de uno de los huesos situados en la parte central del pie, la cual se le detectó por primera vez en el 2005 y que fue corregida, a corto plazo, con la utilización de unas plantillas especiales que le permitían llevar su vida y deporte con normalidad.

11-09-2021 Rafa Nadal, con muletas

Asimismo, poco después de recuperarse, en diciembre del 2021 se contagió de Covid-19 y estaba en duda su presencia en el Abierto de Australia. Así lo anunciaba el deportista en sus redes sociales, luego de volver a las pistas para disputar una exhibición en Abu Dhabi: “Hola a todos. Quería anunciarles que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, di positivo por COVID en la prueba PCR que se me realicé al llegar a España. Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco”.

Y agregó: “Ahora estoy confinado en casa e informé el resultado a las personas que han estado en contacto conmigo. Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución. Los mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos. Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión”.

Lejos quedaron estos duros momentos luego de que se consagrara ganador. Tras su victoria, otros deportistas y funcionarios del Gobierno le dejaron emotivas palabras de felicitaciones por medio de sus redes sociales. En ese escenario, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Castejón, celebró la victoria en su cuenta de Twitter y expresó: “Eres el más grande”, al pie de un video del momento en el que Nadal ganó el último set.

El mensaje del representante gubernamental de España, Pedro SánchezCaptura Twitter

En tanto, la Casa Real Española manifestó el orgullo que sintieron por el tenista y escribieron en la misma red social: “Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo, lo representas vos”. La cuenta oficial ya había mandado un mensaje de apoyo para Rafa durante la primera hora de la mañana, precisamente antes de la final. “¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡¡¡Vamos!!!”, colocaron en otro mensaje.

El tuit que escribió la Casa Real de España tras el triunfo de Rafael NadalCaptura Twitter

Por otro lado, su competidor y tenista profesional Novak Djokovic, quien se quedó fuera del Abierto de Australia tras ser deportado por estar vacunado contra el Covid, celebró en sus redes sociales: “Felicitaciones a Rafael Nadal por su 21st GS. Increíble logro. Impresionante el espíritu de lucha que prevaleció en todo momento. Enhorabuena”.

También se dirigió hacia Medvedev, a quien también mencionó en el tuit: “Medvedev lo dio todo y jugó con la pasión y determinación que esperamos de él”. La publicación fue acompañada con una fotografía en la que se ve a los deportistas recibiendo sus respectivos premios arriba del podio.

El mensaje de Novak Djokovic tras el triunfo de Rafael NadalCaptura Twitter

En la lista de las figuras que se rindieron ante la grandeza y el logro del español también aparecieron los nombres de Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, Iker Casillas, Marc Márquez y Pau Gasol.

Los homenajes de los deportistas a Rafael NadalCaptura Twitter

Tras liberarse del duro proceso que atravesó antes de su aclamado triunfo, el tenista expresó a la prensa unas palabras en medio de su profunda emoción: “Este es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera y quedará dentro de mi corazón por mucho tiempo”, dijo Nadal. Indudablemente este es un gran logro en su carrera, que además lo consagró como un ejemplo de esfuerzo y dedicación entre los deportistas mundiales.

