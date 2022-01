Cambios en el Federal A: Olimpo, Sansinena y Villa Mitre, por un único ascenso

Que era un día de definciones nadie lo podía negar. Desde temprano con el sorteo de la Primera Nacional (ver aparte) y las demás categorías de ascenso, más la realización del primer Comité Ejecutivo del año, se especulaba con qué hoy podía ser un día clave para la diagramación de la temporada 2022 del fútbol argentino y así terminó resultando.

El Federal A no estuvo exceptuado y vino con novedades importantes. Bien se sabe que esta temporada retornan los descensos a las diferentes divisionales y que el plan afista es, paulatinamente, reducir la cantidad de equipos en las categorías. Por ésto, es que desde el Comité Ejecutivo de AFA planificaron para el Federal A 2022, en principio, un diagrama que contempla un ascenso y cuatro descensos para finales de Octubre o principios de Noviembre.

Este esquema se mantendría en cuanto a cantidad de ascensos (uno) para el resto del ascenso: Primera B, Primera C y Primera D. Éstos, a diferencia del Federal A y justificado en el número de equipos que las componen, tendrán un sólo descenso.

En otros de los puntos interesantes y según comentaron dirigentes presentes en la reunión, por el momento no están contempladas variantes como “promociones” o “repechajes” con la categoría superior o la categoría par (vs equipo/s de Primera Nacional o Primera B) que den la posibilidad de lograr más ascensos, pero que tampoco están descartadas al 100%. “La resolución puede modificarse o cambiarse si así lo considera el Comité. Hasta el momento, esto es lo oficial” confesó una de las fuentes consultadas que decidió no ser tan terminante.

Los representantes de la Liga del Sur en el torneo son Olimpo, Sansinena y Villa Mitre, mientras que un cuarto elenco que aspira a subir. Se trata de Liniers que está disputando la etapa de playoffs del Regional Amateur.

Bajo este escenario, los próximos pasos serán comenzar a analizar fecha de inicio y formatos de torneo. Si bien el día de comienzo no se vería modificado (20 o 27 de Marzo), la manera de juego será un tema a analizar seriamente en caso de mantenerse el esquema.

Fuente: LB24 / Ascenso del Interior.