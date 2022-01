Diputado sortea su salario: “te paso el link para que te anotes”

El flamante diputado libertario Javier Milei anunció en sus redes sociales que -tal como se había comprometido en campaña- no sólo no percibirá su sueldo como legislador sino que la sorteará.

El economista devenido en político publicó en su cuenta de Twitter el link de acceso a su página en la que todos aquellos que lo deseen pueden inscribirse para participar.

“Lo prometido es deuda”, indicó Milei y añadió que “te paso el link para que te anotes y puedas participar del sorteo de mi dieta de Diputado Nacional https://mipalabra.javiermilei.com”.

Según se consigna en las bases y condiciones, los requisitos son ser mayor de 18 años y completar el formulario con los datos básicos de contacto (nombre, DNI, fecha de nacimiento, e-mail y número de teléfono).

Él mismo anticipó que el sorteo se concretará el 12 de enero, fecha en la que tiene previsto realizar una charla abierta en el balneario Playa Grande de Mar del Plata; la cita será a las 19.30 en las escalinatas ubicadas en Guardavidas Guillermo Volpe, entre Saavedra y Quintana.

El ganador surgirá de forma aleatoria por un sistema y los datos correspondientes serán verificados por un escribano, consignan las bases y condiciones del sitio web del Milei.

Al momento de publicarse esta nota había más de 175.800 inscriptos en el sorteo.

No obstante no será la única vez que realice este sorteo sino que lo hará de manera regular. “Voy a hacerle honor a la honorabilidad de la Cámara de Diputados. La honorabilidad era porque iba ad honorem. Yo no voy a cobrar el sueldo de diputado, lo voy a donar”, fueron las palabras que el representante de Libertad Avanza dijo antes de las elecciones que le permitieron asumir en una banca en el Congreso.

