Milei recibe al Presidente de la FIA y crece la expectativa por la F1 en Argentina

El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina vuelve a ganar terreno. Javier Milei participará este lunes de la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), una cumbre que reunirá en Buenos Aires a las principales autoridades del automovilismo continental mientras el país mueve fichas para recuperar un lugar en el calendario de la Máxima.

El encuentro comenzará a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) y contará con la presencia del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del titular de la institución anfitriona, César Carman. La organización confirmó la participación de representantes de 32 clubes de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, que permanecerán en el país hasta el 2 de septiembre.

Más allá de la agenda institucional, buena parte de las miradas estará puesta en la Fórmula 1. El Gobierno nacional viene manifestando su intención de acompañar las gestiones para recuperar un Gran Premio argentino y la presencia de Milei junto a la máxima conducción de la FIA aparece como otra señal política en ese camino.

El escenario que sostiene esa expectativa es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La Ciudad de Buenos Aires avanza con una remodelación integral que originalmente estuvo enfocada en recibir nuevamente al MotoGP durante 2027, pero que fue reformulada para cumplir también con las exigencias necesarias para aspirar a una futura homologación para Fórmula 1. Según el último informe oficial, las obras alcanzaron el 60% de ejecución.

Para la Máxima se proyectó una variante de 4,87 kilómetros y 15 curvas, con modificaciones respecto del circuito destinado al motociclismo. El rediseño incluye una horquilla más extensa, nuevos sectores de seguridad, boxes, paddock y accesos. Además, los trabajos contemplan una configuración que permitiría a los monoplazas alcanzar velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora.

Las obras comenzaron en enero y, de acuerdo con el cronograma porteño, deberían concluir hacia fines de 2026 antes de las pruebas y homologaciones correspondientes. La transformación incluyó incluso la demolición de estructuras históricas y la reorganización de sectores del predio para adaptar el Gálvez a estándares internacionales.

Argentina no recibe a la Fórmula 1 desde 1998 y el regreso todavía requiere bastante más que una remodelación del circuito: hacen falta homologaciones, acuerdos comerciales y, sobre todo, conseguir un lugar en un calendario con fuerte demanda de sedes. Sin embargo, con el Gálvez en plena transformación y la cúpula de la FIA reunida en Buenos Aires, el viejo sueño fierrero vuelve a tener argumentos para ilusionarse.

Con información de MDZ