Referente del periodismo de investigación habló sobre la corrupción en la ex Side

El periodista Hugo Alconada Mon habló este martes con La Brújula 24 sobre el video que se conoció en las últimas horas y desató un escándalo en la esfera política del opositor Juntos por el Cambio. En esas imágenes se puede ver y escuchar al ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, lamentar no tener “la Gestapo para ir contra los gremialistas” antes que se iniciara la ofensiva contra el “Pata” Medina.

“Este es un problema que es estructural, sistémico de la Argentina sobre las falencias a la hora de controlar los sótanos en el sentido amplio de la palabra, aquello que está por debajo de la superficie pero que de tanto en tanto emerge”, expresó el comunicador con años en La Nación en el programa “Nunca es tarde”.

Recordó como uno de los casos por todos conocidos el de Gustavo Béliz, quien no sólo tuvo que renunciar a su cargo en el Gobierno sino que se tuvo que exiliar agobiado por las presiones. “Es una piedra con la cual Argentina tropieza desde hace décadas”, indicó.

“Hay que evitar las generalizaciones. En todos los partidos hubo figuras que han intentado ponerle freno a estos vicios. Hay gente que no pasa del voluntarismo. El tema es que para problemas sistémicos necesitás soluciones sistémicos. Acá tenemos que buscar soluciones estructurales”, afirmó Alconada Mon.

“Se necesita una reforma legal de los servicios de inteligencia y un verdadero control del Congreso de esa actividad, junto con una real capacitación del personal que se desempeña en la AFI. Al frente de ese organismo estaba Oscar Parrilli, que poco sabía de inteligencia y era un allegado a Cristina Fernández, junto con militantes de La Cámpora”, señaló.

“Si te gusta el durazno, tenés que bancarte la pelusa”

Si de algo puede dar fe Alconada Mon por su trayectoria y las publicaciones que realiza a diario, es no tener temor a investigar y escribir sobre tema alguno y “caiga quien caiga”.

“No me gusta jugar a victimizarme. Por otro lado tengo claras las consecuencias de mis actos. Si yo me dedico a hacer investigaciones sobre corrupción, lavado de activos, no puedo esperar del otro lado cuando publico, un beso, un abrazo y una flor. Si te gusta el fútbol, bancate las patadas; si te gusta el durazno, bancante la pelusa”, expresó cuando se lo consultó sobre las presiones a las que se encuentra sometido por su labor.

“Asumo el hecho de que me espíen sabiendo que está mal, porque sé que son las reglas del juego. Por eso en el diario tengo una computadora encriptada, correos electrónicos encriptados con un teléfono celular encriptado; un segundo teléfono celular que cambio cada quince días y cuenta de correo con servidores en Europa y triangulaciones. Tengo una serie de pautas para tratar de blindar a mis fuentes. Lo que duele es cuando se cruza la línea y los que tienen que asumir las consecuencias de mis actos son mis amigos, mis hijos menores de edad, mis padres jubilados. ¿Por qué tienen que estar ellos metidos en un barrial?”, se preguntó.