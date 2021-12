Madre de Mariana Bruna: “El duelo va a continuar siempre, pero estoy más aliviada”

La condena a 11 años de prisión para Luis Nicolás Martínez por el crimen de Mariana Sol Bruna, fue recibido por la madre de la víctima como “un alivio”, aunque aseguró que nada le devuelve a su hija.

“El duelo va a continuar por siempre, pero estoy más aliviada, más tranquila. En parte ella (Mariana) va a descansar en paz también, se hizo justicia, menos mal que salió todo como es”, dijo Gloria, en conversación con el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

El Juez Eduardo D’ Empaire ordenó la inmediata detención de Martínez, quien fue encontrado culpable de abandono de persona seguido de muerte, estupro y suministro de estupefacientes a título oneroso en concurso real.

“Él no emitió palabra, como que quería explicitar que la nena había muerto de una muerte súbita no de sobredosis. Quería demostrar eso, pero no pudieron, porque la médica forense declaró y salió todo que había estado con ella, salieron restos de él”, comentó Gloria sobre el juicio que aseguró le afectó psicológicamente al tener que escuchar todo lo que Martínez le hizo a su hija.

La madre de Mariana Bruna se mostró conforme con los 11 años de prisión: “Está bien, que pague por lo que hizo (…) todas las pruebas estaban en contra de él, los testigos, cuando la deja abandonada, la médica que la atendió cuando llegó casi muerta. Todos los testigos declararon lo que fue pasando”.

Gloria reflexionó que “él va a salir de la cárcel y mi hija no sale más de donde está” y agregó que le gustaría conversar con él para que le explique por qué hizo lo que hizo con su hija.