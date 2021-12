Jorge Lanata se casa, y por Iglesia

Llega una nueva columna de espectáculos de Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24.

Nito y Fátima con Covid, volverán en enero

Una pena. Nito Artaza debutó junto a su mujer Cecilia Milone y un gran elenco en el teatro Atlas de Mar del Plata, con “Los 80 están de vuelta” y tras su contagio de Covid hubo reprogramación.

📣Ante el resultado positivo de Covid-19 del Sr. Nito Artaza, informa el teatro Atlas de Mar del Plata que la temporada programada de “Los 80 están de vuelta” se retomará a partir del martes 4 de enero.

Nito y Cecilia llegaron al estreno de Navidad en un Falcon de aquellos tiempos y fue una linda movida para su regreso a Mar del Plata. Ahora habrá que esperar al 4 de enero para volver a verlo.

En este lunes se supo también que está con Covid Fátima Florez, quien había debutado con gran éxito con su “Camaleónica” y volverá al teatro el 6 de enero.

Lanata se casa, y por Iglesia

Circulaban los rumores, y finalmente desde su casa de Jose Ignacio y en exclusiva para la revista Caras; Jorge Lanata y la doctora Elba Marcovecchio confirmaron que se casarán por Civil y por Iglesia el próximo mes de abril. Así contó el periodista y conductor cómo fue su pedido de matrimonio.

—¿Se van a casar?

JL: —Sí, le hice la propuesta engañada diciéndole que era un viaje a Hawaii.

Elba Marcovecchio:-Fue el jueves 18 de noviembre. Fui totalmente en

gañada. El me dice que en la cena iba a haber una sorpresa y me pregunta si

tenía Visa como para despistarme.

JL:—Yo la desinformé en términos técnicos. Le hice una pregunta que no tenía nada que ver pero que era verosímil.

EM: —Me preguntó qué canción me gustaba de Maluma y yo le dije “Hawái” y pensé que ese era el destino. Me llamó la atención que fuera mucho viaje, pero no dudé.

JL:—Lo que fue un quilombo fue esconder el anillo y la caja (risas). Estuve toda la noche con la caja en el bolsillo pero nunca se dio cuenta…

EM:—Y fue al final de la cena el pedido. Fue hermoso, re lindo.

—¿Desde hace cuánto están juntos?

JL:-Un año y medio, capaz un poquito más.

—¿Por qué la decisión a esta altura del partido?

JL:—Porque quiero estar con ella y también es algo que ella respeta como institución. Y está bueno, ¿Por qué no hacerlo?.

Familia ensamblada

A los 61 años, Lanata es padre de Lola (17) y Bárbara (32), y la abogada de Valentino (13) y Allegra (12), quienes como familia dejaron la ciudad de La Plata donde vivían para mudarse a la Capital, con cambio de colegios y amigos incluidos por decisión materna.

Lanata está divorciado legalmente de sus ex mujeres, Silvina Chediek y Sarah Stewart Brown y Elba es viuda.

La pareja disfrutará todo el verano en Punta del Este, volverá en marzo y hará una pequeña reunión para celebrar la boda para unas 50 personas.

Preocupación por el positivo de Marcelo Polino

Siguen a full los casos de contagio de Covid entre famosos (y no famosos, claro) y esta vez quien informó de su caso fue Marcelo Polino, quien está aislado, con vacunación completa.

El viernes estuvo en el vivo de “Flor de Equipo” y en este domingo informó que “quiero informarles que di positivo de Covid-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completo. Gracias por estar siempre, cuídense. Está bravo”.

El pasado 15 Polino celebró con su ahijada Matilda Salazar su cumpleaños de cuatro en una fiesta familiar y de amigos.

Polino había viajado en su momento para vacunarse en Miami y luego completó su vacunación en Argentina. Entre muchos casos, dieron positivo de Covid por estos días Jorge Rial; Edith Hermida, Daniela Ballester y Carolina Losada.

