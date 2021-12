Olimpo abrió la puerta y empezó el éxodo de jugadores

Rodrigo López Alba, uno de los jugadores que no renovó el préstamo y se fue del equipo de Olimpo que jugó en el Federal A, habló este mediodía con “El Deportivo 24” y confirmó que tiene todo acordado para fichar por Sarmiento de Resistencia (Chaco).

El aurinegro clasificó dentro de los primeros cinco y así logró clasificarse para la Copa Argentina, donde debutará frente a Argentinos Juniors.

“No llegamos a un acuerdo para renovar, así que no voy a seguir en Olimpo”, dijo López Alba.

“Mi intención siempre fue la de quedarme en el club. Yo estaba muy contento, mi familia también, pero me fui de vacaciones sabiendo que me iban a llamar para hacerme una propuesta que nunca me hicieron. Hubo muchos sondeos y dos propuestas muy firmes; una de Independiente Rivadavia de Mendoza y la otra de Sarmiento de Resistencia”, explicó el defensor.

Dijo que le hizo saber del interés de esos equipos a los dirigentes del aurinegro, pero que jamás le hicieron una propuesta como para analizar la posibilidad de seguir en el club bahiense.

“Yo actué pensando en mi futuro y en el de mi familia. De Sarmiento de Resistencia me llamó el técnico, también el presidente y me expresaron que me querían tener en el equipo”, señaló López Alba, que actualmente se encuentra en San Juan para pasar las fiestas de fin de año junto a sus familias.

El futbolista lamentó no haber podido continuar vistiendo la casaca del aurinegro.

“No me he sentido en ningún otro lugar tan cómodo como en Olimpo, pero esto es fútbol, no se nos dio”, finalizó.