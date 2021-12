Adrián Taranzano: Navidad; entre la Biblia y el “Jesús histórico”

Jesús nació un 25 de diciembre, en Belén, hijo de María y José; este último no era su padre biológico porque el niño fue concebido por intervención divina. Eso relatan, entre otros hechos, Lucas y Mateo, en sus evangelios. Pero… ¿es esta la verdad histórica?



El ex sacerdote, Adrián Taranzano, Doctor en Teología por la Ludwig-Maximilian-Universität München en Alemania y Licenciado en Exégesis Bíblica por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en Italia, reconoce la figura de Jesús, sin embargo analiza su vida desde un punto histórico-científico, no confesional.



“En el Nuevo Testamento tenemos dos relatos del nacimiento de Jesús: la versión de Mateo y la versión de Lucas… que no son compatibles entre sí. Por ello, no podemos interpretarlos como crónicas históricas, sino que debemos leerlos como creaciones teológico-literarias al servicio de la fe de sus destinatarios”, señala el ex vicario de la Parroquia Cristo Rey, en San Francisco, Córdoba.



Taranzano, autor del libro “Los relatos del nacimiento de Jesús” y de innumerables estudios sobre esta temática, evalúa los motivos por los cuales los textos de la Biblia distan de reflejar la verdad histórica sobre Jesús y comenta que “los evangelistas han necesitado llenar un hueco en la biografía del personaje” y que los mencionados evangelios –Mateo y Lucas- “desde un punto de vista religioso podemos decir que están al servicio de la evangelización”. No obstante y paradójicamente, afirma que “al principio no hubo ningún interés en la circunstancia del nacimiento”.



Hoy a las 19.30 horas, en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] el especialista en Exégesis Bíblica, Adrián Taranzano nos revelará la apasionante trama histórica de la vida y nacimiento de Jesús… ¿en Belén?