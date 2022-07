“El secreto es tener el ojo para fotografiar lo que no vemos a simple vista”

Gonzalo Santile, argentino y fotógrafo de alma ganó este año un importante premio internacional que reconoce la mejor foto de la vía láctea entre miles de competidores.

Se trata del Sony World Photography Awards y reconoció su trabajo que retrata el esplendor de la Vía Láctea desde Cafayate, provincia de Salta. Esta imagen le valió el primer lugar por Argentina y el segundo en Latinoamérica entre 170.000 fotos.

“El cielo tiene una magia que no se puede describir con las palabras, porque nuestros ojos a simple vista no ven más allá de la inmensidad y del cielo oscuro, no podemos captar lo que capta una cámara. El secreto de la fotografía nocturna es captar esa luz y luego integrarla con el paisaje, tener el ojo para fotografiar lo que no vemos a imple vista”, aseguró en el Instagram Live con La Brújula 24.

“(El premio de Sony) Me cambió todo, se abrió un montón de oportunidades, me empecé a dar a conocer más”, afirmó sobre su gran logro.

Mirá la entrevista completa acá