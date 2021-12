Marchan pidiendo justicia por la muerte de una mujer en el Hospital Penna

Sebastián encabezó esta mañana una movilización en la Plaza Rivadavia, reclamando justicia por la muerte de Lorena, su pareja, y renovando su denuncia de mala práxis contra los profesionales del Hospital Penna que la atendieron.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y mezclado con una marcha de antivacunas, explicó que “existe un faltante de estudios que supuestamente le hicieron pero que no figuran en la historia clínica durante el último tiempo que ella estuvo en el hospital”.

“Venimos a pedir justicia; nos dicen una cosa y en realidad ocurrió otra. Queremos que paguen los que deban pagar”, enfatizó con una mezcla de bronca e indignación, durante su charla con el móvil del programa radial “Vive Cada Día”.

Sobre el caso puntual, resaltó: “Lorena estaba embarazada de 38 semanas. Se acercó por falta de aire, le hacen tacto y tenía dos de dilatación, le hacen una placa y la envían a la casa. Le aplican y recetan corticoides”.

“Días más tarde volvimos al hospital porque ya estaba con más contracciones, la hacen dar a luz en una sala común. Incluso tuve que poner una caja porque la cama estaba rota”, prosiguió con la crónica de lo acontecido en el mencionado nosocomio provincial.

En el tramo final, apuntó: “Fue muy feo lo que nos tocó vivir. Me tuvieron aislado con mi bebé tres días, arriba en el área de Maternidad. Le daba la leche fría porque no me la llevaban cuando debían hacerlo”.

“Me golpeaban la puerta para dejarme la comida en unos estantes donde estaban los artículos de limpieza. Y pese a que tenía que estar aislado, algo que nunca me dijeron, volví al hospital a ver a mi señora”, concluyó Sebastián.