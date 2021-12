Recuperan el arbolito de Navidad que habían incendiado en el Bajo Rondeau: temen por otro ataque

Cristina es una vecina del barrio Bajo Rondeau que está muy indignada, y preocupada, por las constantes andanzas de Diego Adrián Carrasco, quien fuera detenido días atrás por haber quemado un arbolito ecológico en la Plaza Los Humildes y que, dicho sea de paso, ya recuperó la libertad.

Esta mañana, en diálogo con La Brújula 24, la mujer contó que el sujeto la amenazó en más de una oportunidad y afirmó que “lo hace porque se ve que tiene muchas horas de gusto”.

“Ayer se estuvo paseando por el frente de casa, cuando yo llegué estaba en la esquina, pero luego no lo vi más. También me trajo la policía unos papeles que tienen que ver con la perimetral. Es vecino de acá del barrio, y a mí me llegó la información de que quemó el árbol porque nosotros supuestamente le matamos un gatito, pero la verdad que es una excusa, no sabe qué decir”, relató.

Y agregó: “Acá en el barrio él comentó que lo quemó porque le daba bronca que le mintiéramos a los chiquitos con Papá Noel, evidentemente no está bien. Pero no es la primera vez que hace algo así, ya ha quemado algún canasto de basura también. Debe ser porque tiene muchas horas de gusto y se dedica a hacer maldad, tiene ganas de jorobar a los vecinos”.

“A mí me amenazó, porque esa noche me le fui al humo cuando lo vi parado mirando el fuego. No lo denunciamos antes porque nos daba lástima, pero esta vez pasó los límites porque habíamos gastado en armarlo”, consideró.