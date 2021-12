Las sorpresas del gabinete de Gay

Lo que viene en el gabinete de Gay

Esta semana, el Intendente relanza su gobierno para encarar los últimos dos años de mandato. Pese a que es “altamente probable” que la ley que limita las relecciones de los jefes comunales caiga por medio de un fallo judicial, Héctor Gay repite que no iría por un tercer mandato, aunque estuviese habilitado. Pero en política nunca digas nunca.

En su renovada estructura política, la mayoría de los cambios ya han trascendido públicamente como el caso de Marcos Streitenberger, que será secretario de Gobierno y es uno de los “chicos mimados” junto a Pablo Romera y Tomás Marisco. También se supo del ingreso del ¿radical? Federico Tucat, que se incorpora como subsecretario de Marisco.

Un desembarco que se guardaba en secreto es el de Julieta Centeno. La exsenadora se hará cargo de la subsecretaría de Producción. Después de dos años dedicada a la plantación de lechuga hidropónica junto a su marido, un exgerente de Dow, vuelve a la función pública. Secundará a Cesar Tommasi, que quedó vaciado de poder luego de que pulverizaran la jefatura de gabinete del que era titular. Veremos cómo evolucionan las cosas en esa cartera, porque es inevitable el contraste de quien llega con un nuevo ímpetu con quien resiste “colgado del pincel”.

En Obras Públicas, Alejandro Meneses continuará en su cargo. Pese a los rumores que circularon, el ingeniero seguirá al frente de una de las áreas más importantes de cualquier municipio. En las últimas semanas tuvo una intervención médica, pero ya esta en carrera otra vez y por el momento no piensa en jubilarse. “Meneses se queda conmigo hasta el 2023”, se lo escuchó decir a Gay en una reunión de mesa chica.

Vuelta. Diego Riva retorna después de 4 años al gabinete y será como subsecretario del área que comanda Pablo Romera. Su función será supervisar la ejecución de todos los proyectos y programas de cada una de las Secretarías.

Para el verano no se descartan más movimientos. Las delegaciones y el área social podrían tener recambios.

Hipocresía

Ahora, el peritrucho Marcos Herrero es “mala palabra”. Pero hasta hace poco para muchos era una especie de prócer que resolvía los casos que la Justicia no quería esclarecer. O peor aún, esos que el “poder” pretendía encubrir.

Ahora que “cayó en desgracia”, porque la Justicia comenzó a ponerle límites a sus nefastas aventuras, muchos se rasgan las vestiduras y miran para otro lado.

Ahora que no sólo se probó judicialmente que plantaba huesos por doquier para ensuciar investigaciones sensibles, sino que desparramaba billetes del Estanciero para simular que sus perros habían detectados dólares, unos cuantos se escandalizan porque las víctimas de esas operaciones eran los Kirchner.

Ahora algunos dicen “yo le creí” de buena fe lo que había hecho en la Causa Facundo: lo hacen para salvar la ropa y no hacerse cargo de que fueron parte del engranaje de la mentira y el engaño.

Ahora un par de descarados intentan quedar a salvo de la crítica de sus audiencias porque también “metieron el perro” con la información. Por no investigar, por no chequear o por formar parte del plan urdido para culpar inocentes e inventar una “desaparición forzada” que nunca existió.

Ahora no se podrá alegar “ignorancia”, porque pese a las difamaciones y los ataques organizados este medio venía denunciado el accionar del delincuente de Herrero.

Ahora no podrán “alegar su propia torpeza”, porque estuvieron advertidos desde que el Caso Facundo fue armado y “plantado” en la prensa.

Ahora, como siempre y en todos los casos, uno debe hacerse cargo.

La foto que habla

Dos viejos amigos se reencontraron en el cumpleaños de un conocido empresario. A mitad de semana, en un iluminado y coqueto jardín del Barrio Palihue, dos políticos y rivales departieron casi toda la velada.

A medida que entraba la madrugada, la formalidad se fue aflojando y los diálogos -según uno que estaba cerca y paraba la oreja- fueron más que jugosos.

Se criaron juntos en la política y después sus caminos se abrieron. Hoy uno es un integrante clave del armado gobernante de Juntos y el otro, en la otra vereda, trabaja mirando el mar. Y una ayudita: a ambos lo llaman “barbeta”.

Dámaso vs. Caruso

Un cruce para alquilar balcones y cargado de duras acusaciones cruzadas tuvo lugar en el siempre explosivo Twitter entre un histórico dirigente de la ciudad y un popular director técnico del fútbol argentino.

En un rincón, Dámaso Larraburu, referente del club Sansinena y que pisa fuerte en el Consejo Federal, en el otro, Ricardo Caruso Lombardi, un hombre experimentado en contiendas verbales. Se sacaron chispas en una escalada de violencia que llegó a agresiones personales de las que difícilmente se pueda recapitular.

La trifulca tuvo su origen a partir de la definición del ascenso a la Primera Nacional entre Chaco For Ever y Gimnasia y Tiro de Salta, no exenta de polémica. El político bahiense hizo una referencia “al humo” del DT, lo que despertó la ira del dueño de la frase “no me midas”.

El ex entrenador de San Lorenzo y Racing, entre otros se la devolvió acusando al dirigente peronista de ser “el número uno de los mentirosos”, además de disparar un “no tenés cara, trata de no hablar porque con los laburos que tenes no tenes que opinar nada”.

Ni lerdo ni perezoso, Larraburu escribió: “Deberías parar un poquito de fabular, es una forma elegante, de no decirte ladri. Sos muy Chanta (…) en TN te tienen como cómico”.

Como se suele decir en estos casos, se picó…

Fiscales al límite

No es la primera vez que en esta sección se hace referencia al gravísimo problema de la falta de fiscales, que no solo aqueja a Bahía Blanca, sino a otros departamentos judiciales, ya sea bonaerenses como de otras provincias.

Hace pocos días se debieron suspender por una semana los alegatos del juicio contra cinco integrantes del Sindicato Único de Fleteros (finalmente se hicieron el jueves pasado) porque el fiscal Mauricio Del Cero sufrió un inconveniente de salud por estrés y agotamiento.

Es que el titular de la Fiscalía de Estupefacientes subroga (reemplaza a los fiscales) de otras UFIJs desde hace varios años. En su momento Del Cero tenía la de Delitos Sexuales y subrogaba la de Robos con Armas y la de Homicidios. Y desde hace un tiempo está a cargo de la Fiscalía N°18, además, de seguir a cargo de Drogas.

“El tema es el tiempo que se prolongan estas situaciones. Es como un auto. Por más bueno que sea, si lo andás todo el tiempo exigido, en algún momento le explota el motor”, reflexionó una alta fuente judicial en diálogo con Bahía Indiscreta.

“Durante la pandemia no se avanzó en el tema de la falta de fiscales. Es una situación que se viene prolongando indefinidamente, y no se comprende la real gravedad del problema. No todo puede esperar”.

Para entender un poco la magnitud del problema, se debe saber que hay más de mil causas anuales por fiscal en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. A esto se le deben sumar las limitaciones humanas y las de infraestructura.

En cuanto a las primeras concretamente, hay que destacar que están vacantes las fiscalías 2, 8, 9 y 18, una de menores, y una en Tres Arroyos, que también es parte del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Se debe sumar algún fiscal que se enferma (porque son humanos), y otros que tuvieron o todavía llevan más de un año de licencia, generalmente también por razones médicas.

Aunque no se puede ser lineal en este tema, probablemente parte de esos problemas de salud tengan que ver con el exceso de trabajo. Lo que se llama un círculo vicioso. Por otra parte, al problema se lo corre de atrás: este año se fueron dos agentes, pero solo ingresaron otros dos. Nada se ganó, solo hubo un “empate”.

Navidad y Año Nuevo

No estamos para tirar manteca al techo, y la variante Ómicron en algunos puntos todavía es una incógnita. Pero, a pesar de que vienen aumentando los casos positivos de coronavirus, la verdad es que la cantidad de internados y fallecidos es muy baja, o casi inexistente, en relación a diciembre del año pasado.

Quizás por eso en la Plaza Rivadavia se pueden ver los clásicos adornos luminosos que la rodean. En el 2020 no se colocaron, seguramente porque no había mucho ánimo de festejo. Solo hubo un árbol navideño.

También, a diferencia del año pasado, habrá fiestas privadas en la ciudad. Ya llegaron a la Municipalidad pedidos para realizar eventos en Navidad y Año Nuevo. Están a la espera de ser aprobados. Parece que, después de tanto tiempo, habrá festejos en Bahía. Pero no hay que olvidarse de algo muy importante, la pandemia no terminó.

Festichola que sí, festichola que no

El sábado hubo un encuentro en la plaza de Villa Mitre. Se trataba, según los anuncios, de “El Festival de Todos, para compartir entre compañeres”.

Organizado por Agrupación Juana Azurduy, el Frente de Todos y el PSOL, hubo feriantes y bandas en vivo. Todo transcurría con normalidad hasta que un “vecino” solicitó la presencia de “controles”.

Inspectores municipales se acercaron a la plaza con órdenes de suspender la reunión por falta de autorización. Sin embargo, en el lugar se entrevistaron con Soledad Espina, la exconcejal breintentenista (que parece vuelve al ruedo), que les exhibió una escueta nota del Director de Ordenamiento Urbano Martín Moyano, que autorizaba el evento.

Los municipales, labraron un acta donde dejaron asentada la situación y se fueron desconcertados. Mientras tanto, un funcionario bufó por el desorden y pedirá explicaciones esta semana. Otro gozó en silencio y bautizó a Moyano con un mote que hace alusión a su actividad mediática.

Preocupación por las segundas dosis

Hay preocupación por las segundas dosis. Pero no por la falta de ellas, como ocurrió tiempo atrás cuando había faltante de vacunas, sino porque muchos jóvenes de la ciudad se aplicaron la primera, pero no se acercaron a completar el esquema.

La razón puede sonar simplista y vulgar, pero una alta fuente sanitaria le explicó en una frase a Bahía Indiscreta lo que creen que está ocurriendo: “Les da paja ir”. Ni más ni menos, y contado hasta con las palabras que los propios chicos usan.

No es necesario aclarar que la segunda dosis en la Provincia es libre, y la diferencia en cómo el organismo afronta la enfermedad estando vacunado por completo o no, es abismal. Por esta razón, ya hace días cuando Región Sanitaria realiza las vacunaciones itinerantes, “sale a buscar” a quienes recibieron solo una dosis.

Por otra parte, la implementación del Pase Sanitario podría hacer que los jóvenes vayan por su segunda dosis para poder ingresar a ciertas oficinas públicas y privadas, y a los eventos masivos… si es que alguien lo pide en los ingresos.

Los jóvenes de la UIBB

Hace pocos días se reunieron más de 400 empresarios en un evento organizado por el departamento de jóvenes empresarios de la Unión Industrial de Bahía Blanca. La reunión se realizó luego de dos años de pandemia en la que este tipo de actividades estuvieron totalmente vedadas.

Se trató de un almuerzo de fin de año, donde estuvo presente el intendente Héctor Gay, empresarios, gremialista, políticos y otras personalidades tanto de Bahía Blanca como de la región.

En su discurso, el jefe comunal indicó que “me consta que hay empresas y grupos que tienen a nuestra ciudad en la mira y que están esperando un mejor momento para poder invertir”.

Mica Ortega, siempre presente

Hace pocos días, en la plaza San Blas de Juan Molina y Patricios, se colocó una placa que Mónica Cid eligió para recordar a su hija Micaela Ortega, quien fue víctima de grooming seguido de femicidio. Sin dudas, uno de los hechos más conmocionantes de la historia policial reciente en Bahía.

“Te siento tan cerca, como cuando estabas conmigo, porque nos dejaste todo lo que eras, te amamos para siempre Micaela Ortega”, es la frase que de ahora en más cada persona que visite ese espacio público podrá leer.

Mónica estuvo acompañada de familiares y amigos, representantes del Observatorio de Redes Sociales de Bahía Blanca y algunos políticos que siempre la apoyan.

Ningún homenaje es chico

Decretado por el Ejecutivo nacional, este 2021 es el año para homenajear al bahiense César Milstein, padre de los anticuerpos monoclonales. Y, mientras se aguarda si finalmente parte de la Avenida Colón llevará su nombre (se analizan cuestiones administrativas en el HCD), alumnos de las escuelas medias dependientes de la UNS decidieron hacerle su propio reconocimiento. Por idea de chicas y chicos de 12 y 13 años, el laboratorio de Ciencias Naturales ahora lleva el nombre del ganador del premio Nobel de Medicina.

“Conocimos la historia de Milstein y nos pareció que el reconocimiento en la ciudad era insuficiente para el descubrimiento que él había hecho. Pensamos que el laboratorio de Ciencias Naturales era un muy buen lugar para llevar su nombre, porque estaba relacionado con su espacio laboral y muchas generaciones de la escuela pasan por allí”, dijo a la prensa de la UNS Agustín Santos, uno de los alumnos que idearon la propuesta. Del descubrimiento de la placa participó el rector Daniel Vega y la alumna Tiziana Iannaci. Ningún homenaje es chico.