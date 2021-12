Exclusivo: conocé todas las opciones de Ángel de Brito

Comienza una nueva semana, el público se renueva y abundan las noticias de todo tipo. Buenas y malas. Pero si del mundo del espectáculo hablamos, obvio la que más sabe es la periodista Laura Ubfal, columnista del programa “Vive cada día”, que se emite por LA BRÚJULA 24.

La crisis de América TV

Hacia el afuera la gerenta de programación de América TV y A24, Liliana Parodi, quien entre idas y vueltas lleva más de 30 años en la empresa, habría presentado su renuncia.

Podemos informar que en realidad ya el fin de semana anterior los accionistas habían tomado la decisión de pedirle que dé un paso al costado para intentar, por un lado, limpiar la imagen de una pantalla hoy con conflictos internos a partir de la reacción laboral contra el maltrato del conductor Antonio Laje y, por el otro, cambiar la impronta de un estilo de programación en busca de reflotar el rating.

Parodi fue pionera en señales de noticias en CVN. Nadie duda de su talento a la hora de crear, por ejemplo, los famosos paneles, como los de “Intratables” y con su linea logró mantener al canal en tercer puesto en un largo período; pero la tv exige renovación, las fórmulas se gastan y tras las renuncias de Rial, Doman, Novaresio y ahora Jey Mammon, los accionistas decidieron buscar un horizonte de nuevos contenidos.

Además de Liliana Parodi, quedaron fuera de la programación su mano derecha en América, Fernanda Merdeni; la gerenta de programación de la señal Ana Alas y Mercedes Stagni, productora general de noticias.

Laje por ahora, reafirmado en su lugar

La única decisión de los accionistas del Grupo América fue, por ahora, remover de su cargo a Liliana Parodi, Gerenta de Programación tanto del canal de abierta como de A24 y habrá que esperar nuevas reuniones para ver otras movidas.

Junto con Parodi quedó desafectado su equipo cercano: Fernanda Merdeni, su mano derecha en América TV y Ana Salas y Mercedes Stagni, responsables de programación y noticias de A24. Nada está decidido, pero Antonio Laje, por lo que sabemos, seguirá en su puesto al frente de “Buenos Días América” y para reafirmar su compromiso del cambio de actitud que prometió entre lágrimas, mandó un mensaje a su equipo que reprodujo Ángel de Brito. Y no fue el único, tenemos mensajes individuales que le mandó a otra gente del equipo prometiendo cambios.

El mensaje de LAJE para su equipo. pic.twitter.com/lDjn8Qo9Qy — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 12, 2021

Habrá que ver qué pasa con esa redacción que el viernes se manifestó con carteles que decían “No es exigencia es Maltrato” haciéndose eco de las propias palabras de Laje, cuando manifestó que lo suyo solamente era exigencia. En este lunes sólo lo acompañó un fiel colaborador. El resto no hizo cámara.

Los rumores hablan de Rolando Graña al frente de la gerencia de noticias, cargo que abarcaba Parodi, pero no hay ninguna certeza todavía en este sentido. Según se comenta, tras la ida de la gerenta, América busca cerrar filas y no crear sensación externa de caos y será en próximas reuniones de accionistas que irá definiendo los siguientes movimientos, intentando que no se muevan tanto las aguas.

Exclusivo: todas las ofertas para Ángel de Brito

A partir de la ida de Liliana Parodi de América, algo que ya se sabía internamente hace días, los accionistas comenzaron a mover fichas para poner otro gerente de contenidos de su canal de tv abierta y para A24. El primer nombre que surgió fue el de José Nuñez, quien es responsable junto a Noel Vila de la productora JOTAX, que genera varios buenos ciclos para América TV, pero por lo que pudimos averiguar, el productor de “A la tarde” y “Los Mammones” ocuparía interinamente una suerte de gerencia de programación mientras convocan a otros nombres muy conocidos en el medio.

Así llamaron ya a Mariano Chihade, titular de la productora Mandarina, para que cubra una asesoría de contenidos para el canal, y mostraron interés por varios de sus productos, incluyendo “LAM”. De ese modo y como Ángel de Brito explicó al anunciar su decisión de no seguir en eltrece, el periodista y conductor podría llegar por esa vía a América TV, al tener un año más de contrato con Mandarina.

Pero no es la única oferta para Ángel. Canal 9 también lo convocó para tener una reunión urgente esta semana interesado particularmente en contarlo en sus filas.

Claro que el periodista y conductor se sentará a escuchar, suponemos agradecido por la convocatoria. Esto sin dejar de lado que antes de tomar la elección de irse de eltrece el próximo 31 de diciembre, de Brito se reunió con Adrián Suar y Pablo Codevilla y ambos le ofrecieron quedarse en el canal, pero como figura de la empresa por dos años.

Le dijeron que le pagarían el año de contrato de Mandarina y que él decidiría si quería un programa diario e incluso otro, semanal. Pero Ángel optó por ser fiel a la productora con quien trabajó todos estos años. De este modo, las posibilidades inmediatas de Ángel de Brito rumbean para América o para Canal 9. Días de definiciones, incluyendo a la productora de Mariano Chihade. Mientras tanto, Ángel se tomó vacaciones y volverá el jueves a ”LAM” hasta el próximo 31, día de su despedida.



Con info de Laubfal.com