Gay: “Les pido a los concejales un 2022 recorriendo la calle”

Esta mañana, en el marco de una sesión especial, asumen sus bancas los concejales que fueron electos el pasado 14 de noviembre en la ciudad.

Se trata de Adrián Jouglard, Fabiola Buosi -presidirá el cuerpo-, Pablo Daguerre, Gisela Caputo, Gonzalo Vélez, Silvina Rubio y Rubén Gómez (Juntos), Gisela Ghigliani, Mariano Arzuaga y Romina Pires (Frente de Todos), y Martín Barrionuevo y Valeria Rodríguez (Avanza Libertad). De esta manera, el oficialismo tendrá 14 de los 24 ediles; habrá 8 del kirchnerismo y los 2 liberales.

En la previa, en contacto con LA BRÚJULA 24, el intendente Héctor Gay se refirió a la nueva etapa que se inicia. “Estoy contento porque renovamos autoridades y ejercemos la democracia, fundamental en un país como el nuestro. Vamos ya hacia los 40 años de democracia y nunca hubo un período así en la Argentina, por eso es para celebrar”.

“Yo le digo a los concejales que ya terminó la campaña y que espero tener un 2022 de mucho laburo, de trabajo en conjunto, de cercanía con la gente y recorrer la ciudad. A veces leo los medios y todavía se está hablando de la rosca y los repartos, y de cómo se posicionan para 2023. Me parece una falta de respeto. Yo sé que es difícil, porque hay posicionamientos en oficialismo y oposición, pero a todos les he pedido que el 2022 sea un año para resolver los problemas de la gente”, consideró el jefe comunal.

Consultado respecto de una eventual modificación en la ley que impide los mandatos indefinidos, reiteró que “ya lo he dicho y siempre soy de mantener la palabra, dije que asumía por un período o dos, porque más allá de la ley yo estoy convencido de que es un tiempo razonable. Además va en consonancia con el resto de los ejecutivos, después cada cual puede tener su opinión y la respeto”.

“Si repasamos un poco la historia me parece que el desgaste es importante y quiero dedicar estos dos años a trabajar mucho y lógicamente después ver un sucesor. 2022 será importante para que mucha gente demuestre si está en condiciones, 2023 habrá una PASO donde el PRO tendrá precandidatos, igual que el radicalismo y la coalición, me parece bien que haya alternativas”, aseveró.

El nuevo Concejo Deliberante. “Tenemos mayoría pero hay tres partidos en la Coalición y hay un marco de discusión interna. No es escribanía y tampoco pretendo que lo sea”.

Más voces en el acto del HCD

Federico Susbielles. “Tenemos una buena expectativa, siempre el momento de jura es importante, la asunción de los concejales, por eso acá estoy acompañando como hago siempre en la ciudad”.

Marcelo Feliú. “Fueron dos mandatos y medio, a mí el HCD obviamente me trae los mejores recuerdos, fue casi cuando comenzó mi carrera política, con responsabilidad de gestión en ese caso legislativa, y siempre ha sido un lugar de aprendizaje que me sirvió para poder trabajar en la Legislatura de la Provincia. Hoy acá las expectativas son que el Concejo siga siendo ese lugar de encuentro que muchas veces en otras ciudades no es tan característico, pero que en Bahía más allá de las diferencias se encuentran puntos de encuentro”.

“La sociedad está reclamando que los lugares donde se encuentran los distintos espacios políticos sean lugares donde se pueda trabajar en puntos en común. Así lo ha marcado con las últimas elecciones, que los espacios políticos con representación de los lugares legislativos puedan ponerse de acuerdo en los temas que más le importan a la sociedad. Aspiro a que este HCD pueda trabajar en ese sentido”.

Nidia Moirano. “Para nosotros fue una elección muy buena, estamos felices. En el Senado ya tenemos jefe de bloque y vamos a empezar a trabajar en el presupuesto. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires es el único responsable por la falta de fiscales, pasará a la historia por se el que menos funcionarios judiciales nombró. Tiene en su escritorio una cantidad de pliegos para mandar al Senado y no lo hace. Yo estoy abocada a todo lo que es tema de justicia y lo que se pueda hacer lo hacemos, pero quien tiene la decisión para mandar los pliegos es el Gobernador. La política está muy metida en la Justicia y tenemos que tratar de que tenga cada vez menos incidencia”.

Martín Barrionuevo. “Estamos con expectativa, ganas y entusiasmo para cumplir con este rol. Vamos a ir más que nada proyecto por proyecto, independientemente quien lo presente. Nuestra visión e impronta sirve al ciudadano, nuestra idea es trabajar con todos, con los distintos pensamientos y ver qué impronta le podemos poner. Yo dejé muchas cosas de lado para afrontar este desafío”.

Lorenzo Natali. “El día jueves a las 18:30 juré como Diputado. Realmente sabía que era un momento único y así lo quise vivir, la familia que me acompaña lo hizo mucho más lindo, le dio categoría de inolvidable”.