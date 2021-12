Bahiense que participó de Miss Universo, en La Brújula 24: “Fue una increíble experiencia”

Julieta García es bahiense y se convirtió en la representante argentina que participó de la edición 70 del certamen de Miss Universo. En diálogo con LA BRÚJULA 24, horas después del concurso, la joven analizó su performance y lo enriquecedor de la experiencia, la cual nunca olvidará, pese a no haber logrado ingresar a la etapa de finalistas.

“En este momento estoy en el hotel de Israel, todavía no pudimos dormir una noche de corrido porque el certamen terminó a las 5 de la madrugada. Estamos pasando de largo, tratando de descansar un poco. Me llaman la Blancanieves del Sur por mi estilo de piel blanca, pelo negro y labios pintados de rojo”, reflexionó García, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, la modelo de 22 años sostuvo que “es un honor que el país se haya sentido representado conmigo. La primera vez que salí del país fue en Venezuela para hacer la preparación, donde estuve cuatro meses y medio para ser Miss Universo, con clases de oratoria, peinado, gimnasio, entre otras disciplinas”.

“Fue un salto enorme para mi, una experiencia increíble. Conocí lugares maravillosos, como el desierto, Jerusalén que es un lugar maravilloso lleno de empatía y amor. La gente aquí tiene un don especial que ha disfrutado muchísimo. Voy por el tercer año de Psicología, a la par hice toda la carrera de modelaje, a sabiendas que esto último tiene fecha de vencimiento, lo que demoró la posibilidad de recibirme”, recalcó en otro tramo de la entrevista radial. .

Paralelamente, aclaró que “en Argentina no hay mucha cultura de certamen de belleza, utilizamos más el modelaje. Se hizo un casting, a cargo de un referente venezonalo. Tomó la franquicia argentina y en 2019 fui sin saber qué implicaba presentarme, fui avanzando hasta llegar a las instancias finales. Este año me tocó ser la representante del país”.

“Me considero totalmente feminista y estoy de acuerdo con el movimiento, creo que cada mujer y persona debe hacer lo que desea. Si elijo estar en un concurso sé que me estoy sometiendo a que me juzguen a partir de cierto criterio. Nuestra responsabilidad como figuras públicas es remarcar que el Miss Universo no implica que se busca la belleza total, sino que es subjetiva”, indicó García, durante el tramo final de su testimonio, aún agotada luego de varios días de mucha exigencia.

Y agregó: “Lo que se busca es un modelo determinado, que se manifiesta en un montón de formas, buscando llegar a un estereotipo para ganar. Me hice muy amiga de las postulantes latinas y se hace una hermandad, no nos arrancamos los pelos porque convivimos varias semanas. Cada una da lo mejor de sí y nadie va a ser mejor arruinando a la que tiene al lado”.

“A mi me hubiese gustado que gane México, que era mi compañera de cuarto e hizo un gran esfuerzo. También Colombia tenía una excelente representante. Todavía no regreso a Bahía, llegaré en los próximos días”, finalizó quien quedará en la historia como embajadora de la ciudad en el mundo.

La final fue disputada por Lalela Mswane (Sudáfrica), Nadia Ferreira (Paraguay) y Harnaaz Kaur Sandhu (India), pero ésta última fue la que terminó quedándose con la corona y reinará hasta el año próximo, cuando se elija a su sucesora.