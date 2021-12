Marcos Streitenberger dijo que el pase sanitario es “de difícil implementación”

Marcos Streitenberger, flamante secretario de Gobierno de la Municipalidad, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Hoy También”, que se emite por La Brújula 24, sobre la implementación del pase sanitario.

“Durante la tarde de ayer nos llegó esta nueva reglamentación, el mismo establece que entra en vigencia el 21, con lo cual esta semana vamos a analizar dicho decreto y vamos a brindar mayores definiciones sobre el rol del Municipio en este caso”, manifestó el funcionario.

Y aseveró: “Yo creo que es de muy difícil implementación, por eso estamos a la espera de mayores precisiones del Gobierno de la Provincia, en donde explique cómo se va a llevar adelante. Dice el decreto que los organizadores de eventos son los encargados de pedirlos, por eso me gustaría analizarlo en profundidad”.

“A partir de ahí daremos una posición, pero no me gustaría adelantar una respuesta de tipo personal”, indicó Streitenberger.

También habló respecto de la obligatoriedad o no de las vacunas. “La OMS sostiene que no está establecida de esa manera, con lo cual a veces entramos en una ponderación de derechos. Por un lado no es obligatoria y por el otro te estoy obligando a mostrarme un certificado que diga que estás vacunado. Hay que ver como evoluciona todo esto”.

“Después de dos años creemos que debería haber un circuito mucho más aceitado en la comunicación, sobre todo para la población que está esperando para organizar algún tipo de actividad. Que sea más rápida y concreta la información”, bramó.