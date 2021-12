“Lo mataron como a un perro”, aseguró la tía de Luciano Olivera

Mónica es tía Luciano Olivera, el chico de 16 años que fue asesinado de un disparo por un policía en la ciudad de Miramar. Y lógicamente, está muy indignada por lo ocurrido.

Esta mañana, en diálogo con el programa “Hoy También”, que se emite por La Brújula 24, la mujer remarcó que al menor “lo mataron como a un perro”, y dijo también que más allá de que haya un detenido, en realidad “fueron 6 los que estaban ahí presentes”.

Respecto de la última manifestación efectuada por allegados de la víctima, que terminó con disturbios en la localidad balnearia, comentó que “se rompieron cosas, es verdad, y hay gente que se queja de todo esto, pero hay que ponerse en el lugar de los padres”.

“Le arrebataron la vida de un chico de 16 años y nadie salió a apoyarlos. Lo mataron como a un perro al nene. Hasta las 8 de la mañana tirado en la calle lo dejaron, y a la madre ni una explicación. Si ella no le levantaba la remera no sabía que le habían pegado un tiro. Estuvo desde las 2 de la madrugada tirada arriba de la criatura”, reveló.

A modo de análisis, señaló que “hay un solo preso, pero fueron seis los que estaban. Y hay testigos que dicen que el nene tenía dos balazos. Esto no va a quedar así, la familia está muy dolida”.

“Hay mucha juventud y no se entiende la violencia. Yo tengo chicos también y me da miedo, ellos salieron anoche y no pude dormir, no se puede vivir así. Como andan con una gorrita se piensan que son chorros, los detienen por cualquier cosa para pedirles los documentos”.

“Yo no confío en nadie porque acá en Miramar se tapan muchas cosas. La policía es mala acá con los chicos, no los dejan en paz”, sintetizó.