Julia “Lula” Villegas, la impactante experiencia de una voluntaria argentina en Angola

El 17 septiembre de 2019 llegó la noticia esperada y, al mismo tiempo, cargada de incertidumbre. Tiempo atrás y en silencio, había tomado la decisión de buscar un nuevo destino aún cuando su vida parecía cumplir sus expectativas: finalizada su carrera de diseño de indumentaria y logrados otros objetivos, ella supo que algo faltaba y escuchó su corazón solidario; a partir de febrero del 2020, Angola hizo lo demás.

Julia “Lula” Villegas, puntana y “sanrafaelina” por adopción, regresó hace pocas horas a la Argentina luego de vivir durante casi dos años en la provincia de Luanda, municipio de Sambizanga en el barrio de Lixeira; “en portugués significa basural”, explica Julia y agrega que el lugar “es literalmente eso, empezó como un basurero y luego como asentamiento urbano y hoy está mezclado. No tenemos agua corriente, las venden en bidones que se traen de algún río. No tenemos cloacas, así que el agua de las casas se tira a las calles que no son asfaltadas”.

Su llegada a ese país tuvo dos disparadores visibles: el primero, la memoria emotiva de su niñez y adolescencia donde se involucraba en tareas sociales, brindando su ayuda en sitios vulnerables. Y el segundo, un diálogo con su terapeuta: al escuchar el anhelo solidario de Julia, el profesional le reveló que había estado en Angola años atrás por los mismos motivos que ella.

La estadía de “Lula” no fue fácil. La precariedad sanitaria hizo estragos en su salud; padeció dengue, paludismo, tos ferina y probablemente Covid. A pesar de esto, la llama de la generosidad puede más y logra un balance positivo: “aprendí a querer vivir el hoy y a darlo todo”, afirma.

