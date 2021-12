La reflexión de la bahiense Julieta García tras participar del concurso Miss Universo

Tras no haber conseguido entrar a la etapa de finalistas del Miss Universo 2021, la representante argentina en la edición 70 del certamen de belleza, la bahiense Julieta García, le agradeció al público por el apoyo que recibió en el último tiempo y aseguró que lo dio “todo” durante la competencia.

Todavía en la ciudad de Eilar, Israel, donde se realizó la gala de premiación en la que la mexicana Andrea Meza le entregó la corona a la india Harnaaz Kaur Sandhu, quien de esta manera comenzó con su reinado, la joven nacida en Bahía Blanca subió una serie de historias a su cuenta oficial de Instagram en las que contó sus primeras sensaciones.

“Bueno, mi Argentina, no quería dejar pasar este momento. Lo di todo. Me esforcé muchísimo y espero que ustedes hayan estado conformes con mi participación. La verdad, muchas, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de intentarlo y por todo el apoyo que siempre me han dado, todo el amor. Son increíbles”, expresó la “Blancanieves del sur”, como la conocen en el ambiente, minutos después de haber quedado eliminada.

Con tan solo 22 años, García cuenta con una larga trayectoria en el modelaje internacional, lo que le permitió participar del principal evento de belleza del mundo, motivo por el cual tuvo que poner en pausa sus estudios de psicología, carrera que estaba cursando.

Si bien tuvo buenos momentos durante el certamen, la joven bahiense no pudo quedar entre las 16 concursantes que disputaron el trono en el tramo final del evento, que en esta oportunidad estuvo conducido por el comediante Steve Harvey.

De regreso en la habitación de su hotel, la modelo hizo un vivo en el que conversó con parte de los casi 60 mil seguidores que tiene en la red social y remarcó que no lamenta haber llorado cuando quedó afuera del concurso porque eso es algo que “de repente se da en un momento de mucha emoción”.

Además, sostuvo que en realidad no perdió porque se lleva “muchas cosas, mucho conocimiento, preparación, toda esta experiencia de estar en una competencia tan ardua, que es algo que te entrena, porque esto es una disciplina”.

“Todas esas cosas son importantes porque son las que después a mí me generan trabajo y eso es lo que más me importa, en realidad, lograr tener esa llegada que es lo que estaba buscando. Fue duro porque creía, como todas, que iba a quedar”, reconoció.

Al leer un mensaje de felicitación de una de sus seguidoras de Venezuela, García se mostró agradecida: “Me alegra que hayan apreciado tanto mi participación, porque, si bien yo sé que di todo y lo mejor de mí, es lindo saber que ustedes también se sienten conformes con eso”, comentó.

Más de 75 concursantes compitieron este domingo para obtener la ansiada victoria y convertirse en la próxima Miss Universo. El concurso de belleza de este año también contó con otras dos concursantes de la región: Miss Universo Emiratos Árabes Unidos y Miss Universo Marruecos.

De hecho, fue la primera vez que una candidata de los Emiratos Árabes Unidos participó en la competencia oficial. En tanto que la Miss Universo Marruecos regresó al concurso luego de más de cuatro décadas.

Las representantes de los países latinoamericanos fueron: Débora Hallal de México, Nadia Ferreira de Paraguay, Julieta García de Argentina, Valeria Ayos de Colombia, Luiseth Matarán de Venezuela, Nahemi Uequin Antelo de Bolivia, Yely Rivera de Perú, Susy Sacoto Mendoza de Ecuador, Dania Guevara Morfin de Guatemala, Teresa Santos de Brasil, Antonia Figueroa de Chile, Michelle Marie Colon de Puerto Rico, Brenda Smith de Panamá, Valeria Rees de Costa Rica y Alejandra Gavidia de El Salvador.

Uno de los momentos más importantes de la noche fue el segmento de la pasarela con traje típico, en el que las participantes desfilaron con los más asombrosos vestuarios confeccionados para representar a su país de la mejor forma, siendo esta la etapa del certamen más esperada por la mayoría de los espectadores.

Los trajes que más han sido aplaudidos por el público han sido el de Miss Colombia (Valeria Ayos), al portar grandes alas de mariposa en color amarillo a la altura de la cadera; Miss Filipinas (Rabiya Mateo), quien también se ha convertido en una de las favoritas; Miss India (Harnaaz Kaur Sandhu); Miss México (Débora Hallal) y Miss Paraguay (Nadia Ferreira).

Harnaaz Kaur Sandhu (India)

La final fue disputada por Lalela Mswane (Sudáfrica), Nadia Ferreira (Paraguay) y Harnaaz Kaur Sandhu (India), pero ésta última fue la que terminó quedándose con la corona y reinará hasta el año próximo, cuando se elija a su sucesora.

Fuente: Infoba