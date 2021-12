Asumió el nuevo Decano de la UTN, Alejandro Staffa

Alejandro Staffa asumió en las últimas horas como nuevo Decano de la Universidad Tecnológica Nacional -UTN-, Facultad Regional de Bahía Blanca. En un acto desarrollado durante la tarde del jueves en la sede de calle 11 de Abril 461, también tomó posesión del cargo el Vicedecano Carlos Vera. Habían sido electos en la Asamblea de Facultad realizada el primero de septiembre.

“Soy nacido en Trenque Lauquen, vine a estudiar en los ’80 y me recibí de Ingeniero Mecánico. Después empecé a trabajar en la misma universidad, ingresé en la docencia, y ya en el año 2000 Ércoli me convoca para ser su secretario académico. A partir de allí recorrí este camino académico”, dijo el flamante Decano en diálogo con La Brújula 24.

Y analizó, respecto de los ingresantes a la casa de altos estudios. “Muchas veces el estudiante elige una carrera asociando determinada actividad en la ciudad, como Ingeniería Mecánica o Electrónica, pero luego se encuentra con que debe pasar por 4 matemáticas, 3 físicas, una química y muchas materias aplicadas, y es ahí donde hay que trabajar bastante”.

“A veces hay vocaciones no bien definidas, porque es una carrera muy larga y no se solamente por la salida laboral. Hay una iniciativa oficial de incluir títulos intermedios en todas las carreras de Ingeniería, que le permita a esa persona que por distintas razones no pueda finalizar la carrera contar con una salida laboral”, sostuvo.