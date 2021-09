Alejandro Staffa fue electo Decano de la UTN

El ingeniero Alejandro Staffa fue electo este miércoles como Decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Bahía Blanca, con 66 votos a favor y 8 en blanco. Ejercerá el cargo para el periodo 2021-2025.

Staffa sustituye en funciones al ingeniero Liberto Ércoli, con quien venía trabajando como vicedecano.

“Uno no llega solo a este lugar, es producto de la manifestación de confianza mediante este voto, pero tiene que ver con una trayectoria que comienza cuando uno ingresa por primera vez en esta casa un lugar que me dio mucho y después me permitió trabajar en ella”, dijo Staffa tras conocerse el resultado.

El flamante rector hizo un breve recorrido por sus años de estudiante en la UTN, que comenzaron justo con la transición a la democracia, un ambiente que lo animó a la participación activa dentro de la universidad.

“Uno recuerda su paso como estudiante, su participación como consejero, cómo hizo la carrera y qué compañeros encontró en ella”, dijo.

Agregó que apoyará siempre las decisiones que estén relacionadas con fortalecer y apoyar el perfil de “de estudiante tecnológico que hoy vemos, de jóvenes que necesitan trabajar y quieren progresar”.

La UNT Facultad Regional de Bahía Blanca también eligió un nuevo vicedecano. Se trata del Mg. Ingeniero Carlos Vera, quien fue electo en un proceso de votación donde obtuvo 56 votos. Vera venía desempeñándose como secretario académico.

“El desafío que tenemos es enorme. Vamos a tener que convocar a muchos y muchas para que esta facultad siga siendo grande”, dijo Vera tras conocerse el resultado.