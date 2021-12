Lo condenan a 5 años y medio de prisión por abigeato, pero no va preso

Pese a ser condenado a cinco años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 34.800 pesos por parte de la justicia de la ciudad de Azul no irá preso un hombre que fue encontrado responsable de cometer un hecho de abigeato en un campo de Sierras Bayas, partido de Olavarría, en el año 2017.

Jorge Luis Baglio, de 34 años, es el ladrón de ganado que fue sentenciado por el juez Martín Céspedes, por un caso de abigeato agravado.

Al hombre le fijaron pautas de conducta teniendo en cuenta que no está privado de la libertad y que no será detenido, al menos mientras la condena no quede firme.

La decisión de no ordenar su detención se justificó a que desde el inicio del sumario por el robo de ganado, hace poco más de tres años, el ahora condenado no evidenció actitudes de querer desviar el curso de la investigación o de abstraerse de la justicia.

Respecto del monto de la multa que se aplicó, se indicó que el mismo equivale a “dos veces al valor promedio de la hacienda sustraída”.

Según el fallo, del que dio cuenta el matutino “El Tiempo” de Azul, Baglio utilizó para cometer el delito un arma blanca con la que degolló a dos vacunos; despostó a los animales y se apoderó de los cuartos y paletas de uno de ellos, dejando entero pero sin vida al restante, para posteriormente retirarse del lugar. Ambos animales eran vacas preñadas, raza Aberdeen Angus y de pelaje negro.

Durante la diligencia de allanamiento en la casa del procesado, dos días después del hecho, se incautaron elementos de interés para la causa y pelaje vacuno en su camioneta.

Esas muestras, cotejadas con los restos de los animales carneados, arrojaron como resultado “una incontrastable coincidencia genética”, lo que para el Juez constituyó una evidencia que permitía ubicar al acusado como autor de lo sucedido.

Baglio tiene una sentencia por otro delito, pero esa circunstancia no fue considerada agravante porque, al momento de cometerse el abigeo, ello no constaba formalmente, no pudiéndose considerar un antecedente.