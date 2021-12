En medio de versiones cruzadas, renunció Débora Giorgi

Débora Giorgi renunció a su puesto en la secretaría de Comercio Interior, en donde se desempeñaba como mano derecha del Secretario Roberto Feletti.

Si bien Giorgi todavía no ejercía formalmente ya que no tenía el nombramiento, desde el comienzo de la gestión de Feletti venía participando en todas las reuniones con representantes del sector supermercadista y de las industrias en el marco del plan oficial de incrementar el control sobre los precios.

Fuentes cercanas a Giorgi explican que “ella vino a trabajar y a integrar el equipo con el objetivo de desarrollar y consolidar una política de precios sustentable. Lo cierto es que a 52 días de haber asumido el decreto presidencial con su designación no fue firmado, entendemos que por presión de Kulfas. Se cansó y acordamos que se fuera”.

A diferencia de la situación de Giorgi, ya había salido el nombramiento de Roberto Feletti y del otro subsecretario de la oficina, el economista Antonio Mezmezian.

Otras fuentes oficiales recuerdan que la no designación de Giorgi “fue una decisión del Presidente. En realidad, no renunció porque nunca fue designada y no fue designada por decisión de Alberto”.

Sin embargo, se comenta que en Comercio “se venían tomando decisiones sin consulta previa” con el ministro Kulfas.

Lo cierto es que la salida de Giorgi es un traspié para el propio Feletti.

El cimbronazo se da en un área que es responsable de atacar uno de los principales problemas de la macroeconomía del país, como es la inflación y da cuenta de los inconvenientes de coordinación al interior de la coalición de gobierno.

Fuente: Página 12