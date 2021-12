Daniela Herrero reveló que mantuvo un noviazgo con Abel Pintos

Daniela Herrero fue una de las invitadas al programa de este miércoles de Los Mammones (América). Allí, la cantante se animó a “las 21 de las 21″ y sorprendió al revelar que tuvo un romance con Abel Pintos.

“¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?”, le preguntó Jey Mammon. Ella respondió afirmativamente, pero advirtió que no revelaría el nombre. “Es una figura… No lo voy a contar ni en pedo”, sostuvo.

Sin embargo, el conductor indagó y logró que Daniela contara que se trataba de una celebridad de la música. “Ya pasó hace mil… Lo voy a decir. Abel…”, lanzó. Ante la sorpresa del equipo, la artista reafirmó: “Abel Pintos”.

La declaración no pasó inadvertida entre los fanáticos, que estallaron en Twitter: “Daniela Herrero acaba de declarar en Los Mammones que estuvo con Abel Pintos. Bomba”, “¡Que Daniela Herrero estuvo con Abel Pintos! ¿Qué? ¿QUEEEE? Dame mayúsculas más grandes”, “Daniela Herrero con Abel Pintos, un shippeo que no me esperaba”, fueron algunos de los comentarios.

Fuente: TN.