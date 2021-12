Alerta en América: hubo reunión de Directorio por el tema Laje

Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal, la que más sabe del mundo del espectáculos. Como siempre, en el aire de “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

Alerta en América: reunión por el tema Laje

En la tarde de este miércoles habría habido una reunión de Directorio en el edificio de la calle Fitz Roy donde funciona América TV, para tratar el tema de Antonio Laje y los rumores de denuncias de maltrato.

A la renuncia de María Belén Ludueña, que disparó todo el asunto, tras su despedida a pura lágrima el viernes pasado, y las sospechas deslizadas en la mesa de Juana Viale el sábado, cuando Romina Manguel habló de maltrato laboral; ya se sumaron las declaraciones de la nutricionista Fiorella Vitelli, que no sólo apuntó contra el conductor sino contra su producción y también habló la periodista Maite Pistiner, que formó parte también del equipo de “Buenos Días América” en su momento.

Siete casos en la mira

La colega habló de la tensión que vivió en el piso del programa y que le provocó un trastorno físico y, en general, se hablaría de maltrato y en el caso de Vitelli dijo que eran “microviolencias”.

Lo cierto es que se rumoreó en la empresa televisiva que serían siete los casos de mujeres que habrían sufrido ese tipo de destratos y la situación habría llegado a un límite como para ser analizada por las altas autoridades del canal.

Varias de las acusaciones se dirigirían también hacia la productora ejecutiva del ciclo matutino, Ximena Xanthopoulos. Y se habla de cómo sufrió en su momento Soledad Larghi, hoy figura del noticiero de America, porque aparentemente medía más que el conductor en rating.

“Me decían, estás horrible”

Después de la triste despedida de María Belen Ludueña de “Buenos Días América”, la nutricionista Fiorella Vitelli habló de las “microviolencias” que sufrió en su momento en ese programa donde se desempeñó hasta antes de la pandemia (aunque tenía contrato de exclusividad hasta febrero del 2021) y de donde se fue sin que la dejen despedirse.

“Corto esta comunicación con un miedo terrible” terminó diciendo Fiorella, conciente de lo que significa una denuncia en un medio con tan pocas posibilidades como la televisión.

“A mí me dejaron sin trabajo y sin ingresos en el peor momento de la pandemia, y yo no podía ni pagar el alquiler. Nadie se contactó conmigo, yo me quedé esperando en mi casa encerrada a ver qué pasaba, mandaba mensajes y en un momento me empezaron a tratar de pesada”, dijo. Y agregó “y después estas cosas: el maltrato permanente por la cucaracha: “estás horrible”, me decían antes de salir al aire. Yo a la vestuarista me la pagaba de manera particular con mucho esfuerzo, cosas muy brutas permanentemente. Y después otras cosas como -mirá que yo tengo reemplazo-. Pensé que la televisión era así y cuando empecé a trabajar en Canal 9, nada que ver”, explicó la nutricionista.

No sólo los varones maltratan

Hablando con Nilda Sarli por la Once Diez, la nutricionista sostuvo que no es sólo la persona que está al frente de un programa, sino que hay mujeres detrás de cámara, en producción y cargos ejecutivos que no ayudan.

“Con Belu (María Belén Ludueña) charlamos un montón, nos acompañamos. Cuando yo no hablé antes cuando me fui, era porque tenía miedo de quedarme sin laburo. Es importante visibilizar ciertas cosas para evitar que siga pasando. Hay mujeres adentro que son iguales o peores, esto no tiene que ver sólo con el machismo de los hombres. Yo estuve con (Mariano) Iúdica trabajando y fue un placer. Hay toda una parte de atrás que es muy hostil. Uno duda muchísimo. También algunos recibían el mensaje sutil de: “estás gorda, cuidado con lo que te vas a poner”.

2021: el año de las renuncias en radio y televisión

Todavía falta un mes para terminar el año y haciendo un prebalance del medio nos llamó la atención la cantidad de bajas por decisión de sus protagonistas, tanto en radios como en televisión. Grandes figuras que supieron ser conductores de primer nivel, reconocidos y con lugares de privilegio en sus trabajos, dieron un paso al costado y dijeron “basta”.

El primer caso del 2021 fue el de Jorge Rial, quien allá por mayo hizo su descargo al aire después de conducir por menos de dos meses “TV Nostra”, tras estar 20 años al frente de “Intrusos”. Fue la primera renuncia de un año que sorprendería sobre todo en la pantalla de América.

El segundo nombre de esa emisora que decidió quedarse fuera de la tele (y de la radio) fue el de Fabián Doman. En junio, primero se fue como Gerente de Relaciones Institucionales de Edenor (adquirida por Vila-Manzano) y después también renunció para candidatearse como presidente de Independiente, desafío que tiene por delante el 19 de diciembre.

Tras la ida de Doman, renunció al tiempo de “Intratables” Débora Plager, quien hizo su carrera en América. Y hace pocos días blanqueó su renuncia a todos sus trabajos en el Grupo América, Luis Novaresio.

Antes blanqueamos en primicia que Jey Mammon también dejaba la pantalla de América donde le dieron la gran oportunidad de conducir su propio late night show. Y hubo un antes y un después en Radio Mitre, con la renuncia de Marcelo Longobardi, quien pese a las negociaciones intentadas por el Grupo Clarín, decidió alejarse de esa emisora, donde todavía no se conoce su reemplazo definitivo (sí temporario, a cargo de Jorge Fernández Díaz).

Mientras tanto, en la pantalla del 9 también hay dos renuncias. Una de Ariel Rodríguez Palacios, tras muchos años conduciendo “Qué mañana!”, que seguirá adelante con otro cocinero y la otra de Nicolás Magaldi a “El show del problema”, también tras varias temporadas, quien será reemplazado en el formato por Claribel Medina.

Y el último que decidió renunciar fue Pablo Rossi, quien, como consignamos, se fue de Radio Mitre porque pensó que le iban a dar la derecha para conducir la primera mañana, pero no pudo concretar su deseo. Podríamos también sumar a la lista a Evelyn Von Brocke, quien renunció a “Intrusos” antes de que termine su contrato.

Siempre hubo movidas en los medios pero con destinos concretos, pases de un canal a otro con proyectos motivadores. Pero en este año lo curioso fue el hecho de que tantas figuras emblemáticas hayan decidido alejarse. ¿Síndrome post pandemia?

