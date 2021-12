“Tiene esquizofrenia, queremos internarlo”

Natalia es hermana de Ricardo Parada, el hombre de 68 años que recuperó la libertad ayer, luego de haber acosado a Aylén, una joven de 21 años, en una parada de colectivos en Villa Rosas. Y en las últimas horas, tal como ella misma definió, tuvo que pasar por un momento de terror.

Anoche, pasadas las 21, familiares y amigos de la víctima se acercaron hasta su domicilio y se produjeron incidentes, los cuales fueron registrados por el equipo periodístico de La Brújula 24.

“Fue un infierno que nunca pensamos vivir. Nos destruyeron la vida, lo que nunca entendieron es que nadie lo defendía a mi tío, ninguno de nosotros. Yo como mamá y como mujer estaba del lado de la chica, además es mi ahijada. Nunca tuvimos problemas, yo estaba de su parte”, contó Natalia a este medio.

Y agregó: “Mi tío tiene esquizofrenia alcohólica, es lo que nos dijo su médico, pero nunca se hizo tratar y no está medicado. Él estaba acá, pero se lo tuvieron que llevar para otro lado. Y jura que no le hizo nada, por eso vamos a pedir las cámaras de seguridad. También tengo un audio de mi ahijada que me mandó en donde me dice que en ningún momento la tocó”.

En ese mismo sentido, Natalia explicó que la propia Aylén “contó que él a veces le decía cosas, fabulaba que eran pareja. Es por eso que estoy comunicándome con médicos, para que me den una orden para poder internarlo. Esto no es de ahora, viene de hace rato”. “Le agarran ataques acá en casa, verbalmente, insulta. Se imagina cosas, que lo siguen, por eso hace rato que venimos buscando internarlo, pero no es fácil”.

Y resaltó que Parada “hace rato que no toma, le quedó como esta secuela”. “Ahora tengo que salir a trabajar, me jodieron la vida porque no sé que puede pasar ahora. Me iban a prender fuego la casa anoche, por eso se lo llevaron a mi tío. Nosotros solamente defendimos la casa”.

La vivienda de Saavedra Lamas al 2300, donde vive el exhibicionista.

Pío, hermano de Ricardo, también dialogó brevemente con el móvil de la emisora y recordó que “no se podía estar tranquilo anoche acá. Dicen que él la tocaba, pero él dice que no fue así. Yo estoy en silla de ruedas porque me agarró un ACV y no pude salir”.

“Mi hermano tiene un problema en la cabeza, le están haciendo un estudio. Muchas veces le agarran esos ataques, pero es la primera vez que lo acusan de algo así. Muchas veces discutimos por cualquier cosa, no es agresivo”, indicó.