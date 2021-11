Este fin de semana se verá resentida la atención en la guardia del Municipal

La atención de la guardia del Hospital Municipal se verá resentida este fin de semana.

A través de un comunicado, se indicó que “la Dirección del Hospital Municipal de Agudos hace saber a la ciudad de Bahía Blanca que su Servicio de Medicina de Urgencia (Guardia) verá afectado durante los días sábado y domingo su normal funcionamiento por no contar con médicos de la especialidad clínica de adultos desde el viernes a las 20 hasta el lunes a las 8”.

De igual modo, se aclaró cómo será el método de atención: ante sospechas de Covid o síntomas compatibles, se podrá concurrir durante sábado y domingo de 10 a 16 al Centro de Jubilados y Pensionados Cono Sur, Caronti 72.

De igual manera se informa que continuarán con su habitual atención los siguientes Centros de Salud dependientes de la Secretaría de Salud municipal:

Centro de salud “A. MENGHINI” 25 de Mayo 396 – Gral. Daniel Cerri tel. 4840157.-Atención sábado y domingo las 24:00 hs.

Centro de salud “LEONOR CAPELLI” Lautaro y Paul Harris – Ing. White tel. 4573132 4571350. -Atención sábado y domingo las 24:00 hs.

Centro de salud CABILDO Alberti 215 – Cabildo tel. 4918250. -Atención sábado y domingo las 24:00 hs.

Al respecto, la doctora Graciela González Prieto dijo en LA BRÚJULA 24 que “hay que hacer una aclaración importante porque no es que no habrá médicos, lo que no hay son clínicos de adultos, pero sí cirujanos, traumatólogos y pediatras”.

“Si hay alguna situación, por ejemplo un accidente doméstico, alguien se corta o alguien se cae y tiene un traumatismo, pueden venir tranquilamente a guardia. Esto se resume a la especialidad clínica de adultos porque hay licencias, y es un recurso crítico”.

“Por lo tanto aquellas personas que viven en Cerri, White y Cabildo, van a poder ser atendidos en esos lugares”, aseveró.