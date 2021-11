La doctora María Gisela Ghigliani, candidata a concejal del Frente de Todos, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24 y mantuvo un mano a mano con el periodista Germán Sasso. Fuertes críticas a la gestión de Héctor Gay.

Consultada respeto de los cambios en su espacio, después de los resultados de las PASO, señaló que “son dos, uno hacia adentro porque siempre hay alineamientos dispares, cuestionamientos, y nos parece que hemos tenido innumerables reuniones de las cuales salimos fortalecidos. Hoy quienes trabajamos en la calle somos más, no porque antes no pasara, sino porque se redobló el compromiso”.

“Hacia afuera también, porque creemos en la política como herramienta de transformación, por lo tanto buscamos pegar aún más este mensaje en los barrios. El votante nuestro, por decirlo así, puede haber estado enojado con algunas cuestiones macroeconómicas y no fue a votar para no hacerlo en contra”, dijo.

Y agregó: “Además, seguramente en ciudades como ésta hay un gran número de personas que van oscilando, que acompañan a un candidato si les parece coherente y podría haber ocurrido de esa manera, con el apoyo a –Facundo– Manes”.

Más de Ghigliani en La Brújula 24

“Más obras, menos macetas”

“Fue un hashtag que largamos, circulamos algunos videos. El día de hoy evidencia abandono en los barrios más alejados del centro por parte del Municipio, calles anegadas y por lo tanto no se puede transitar, todo afecta la calidad de vida de las personas. Acá en el centro, por ejemplo, no se puede estacionar porque no corre bien el agua hoy con la lluvia. Serán cuestiones de limpieza, no lo sé, pero cuando llueve fuerte se profundiza. En los barrios se vive muy distinto a lo que se vive en el centro. Las macetas son el símbolo de una gestión que prioriza cuestiones superficiales y no va al fondo de las cosas”.

Gestión de Héctor Gay

“Salud, infraestructura y cuestiones sociales es lo más flojo. Y yo creo que tiene que ver con la planificación, como primera línea. Hay una ausencia de planificación, no tenemos claro hacia dónde va la ciudad”.

Fondo educativo

“Hay una ley desde el año 2006 de financiamiento que establece un fondo que ingresa al Municipio, destinado a la educación. Hubo un acuerdo que firmó Gay con el ministro de Educación de Vidal en el que aseguraban un 40% para obras. El año pasado 304 fueron millones de fondo, y el 62% se gastó en 118 para el Hospital Municipal, para las residencias, algo que ya estaba presupuestado, y unos 70 para el Instituto Cultural”.

“Tampoco se gastó dinero en tablets o computadoras para acompañar la escolaridad o no se hizo nada para apoyar el Proyecto Envión. No solo cuestionamos eso, el otro día fuimos a una escuela en Piccioli y Chiclana en la cual habían solicitado el arreglo de los ventiluces, fueron del Consejo Escolar y lo cerraron y sellaron, dejando uno o dos entreabiertos”.

“Hay problemas concretos de infraestructura que podrían ser cubiertos con este fondo. Aparte, sabíamos que íbamos por el camino de la discrecionalidad cuando asumió esta gestión”.

Inseguridad

“Esto no puede ser nunca un Boca-River, debería haber algunos acuerdos entre oficialismo y oposición, porque víctimas de la inseguridad podemos ser cualquiera. Así ha quedado claro en los últimos tiempos. Yo no comparto la pena de muerte, pero sí creo que hay que dar un debate en serio, atrás de todo esto hay familias y muchas situaciones se utilizan políticamente”.

“En lo local nosotros venimos pidiendo por el tema de las cámaras que no funcionan desde hace mucho tiempo, pero cada vez que viene Álvarez Porte a hablar del presupuesto dice que lo van a solucionar y no pasa nada. En los últimos hechos delictivos hubo uno que lo puso en evidencia y fue el atentado en la sede de La Cámpora. Yen muchos otros, por suerte menores, tampoco tenés posibilidad de tener un esclarecimiento con las cámaras”.

“Un Municipio como el de Bahía siempre tiene que trabajar de manera articulada, yo se que la gente está podrida de escucharlo, pero quien está al frente de la ciudad es Gay, y cuando asumió dijo que iba a conducir las políticas de seguridad en la ciudad. Que le reclame lo que le tenga que reclamar a Provincia está perfecto, pero si todo es responsabilidad de Provincia o de Nación, ¿cuál es la tuya?. No parece que fuera el estado de las calles o aspectos vinculados a la salud”.

“Él -por Gay- puede hablar con quien quiera, acá ha recibido siempre un trato mucho más amigable, porque la gestión debería estar encima de las cuestiones partidarias. Cada vez que vino un funcionario a la ciudad trajo un montón de dinero. La mayoría de las obras que hace Gay son con plata de Provincia o Nación. Si ya tiene un gran volumen de dinero ajustado de esa manera, debería enfocarse en otras cosas”.

Mensaje a los bahienses

“Como espacio político para este domingo primero pedimos que se vaya votar, nos parece definitorio para la vida de la ciudad y del país que se ejerza el derecho al voto. Dicho esto, humildemente pedimos que nos acompañen, ponemos la cara cuando hay que ponerla, y ponemos énfasis en lo local. Tenemos compromiso, con ganas de cambiar las cosas. Nos han puesto en lugar de oposición y desde ese lugar queremos profundizar y generar una agenda”.

“Si se repiten estos números -por la PASO- pueden llegar a tener los dos tercios, con lo cual podríamos no ir directamente. Me parece que no va a ser bueno para la ciudad. Ofrecemos nuestro compromiso todos los días”.