“Seré gestor de las necesidades de Bahía y la región”, prometió Natali

El candidato a diputado provincial por la Sexta Sección electoral del espacio Juntos, Lorenzo Natali, cerró su campaña esta mañana en LA BRÚJULA 24 y realizó un balance de lo que fueron estos meses que desembocarán el próximo domingo en las elecciones legislativas que definirán la nueva composición de las bancadas.

“Tengo ganas de que esta etapa termine porque se está haciendo demasiado larga. Son varios meses de estar haciendo promesas, de trabajar y querer cambiar todo esto. Basta de palabras y ya es tiempo de ir a los hechos”, enfatizó Natali, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, reveló que en los últimos días “me di una vueltita por La Plata para conocer la Legislatura. Quiero descubrir ese mundo tan particular y ver cómo funciona uno dentro de él. Tenemos temas en carpeta después de tanto tiempo de preparación y más allá de la estrategia de campaña, la idea es trabajar, haciendo las cosas de la mejor manera posible y ponerme a disposición de Bahía y la Sexta Sección electoral”.

“Para eso visitamos distintas entidades intermedias, conocimos sectores con muchas necesidades y recorrimos la región visitando a los intendentes de las diferentes ciudades. La acción social es uno de los puntos que más me movilizan, darle dignidad a los ciudadanos. Es infinita la cantidad de necesidades en el campo laboral y con satisfacer algunas de esas ya me daré por satisfecho”, reconoció el ex animador radial, en otro segmento de su testimonio.

Luego, dejó algunas pistas de sus proyectos: “Si el redondeo solidario de la Coope se multiplica, imagínate cuántos fondos se pueden conseguir. También me duele que se pierdan tantas vidas humanas en las rutas y se haga tan poco al respecto. Dos mil fallecimientos ocurren en accidentes de tránsito en las rutas de la Provincia, con carreteras que están en mal estado, sumado a la imprudencia, deriva en un cóctel explosivo que termina en estas cifras”.

“Nos ocurre en La Carrindanga, donde venimos a determinada velocidad hasta llegar a la cámara, donde bajamos la velocidad y hasta ponemos cara de buenos. Por ley, hay obligación de avisarle al conductor dónde está el radar, y no estoy de acuerdo con eso. Por eso le digo a la gente tardá un poquito más en llegar”, pidió Natali.

Consultado respecto a cómo encontró los distritos, enfatizó: “No hay ningún pueblo que esté a la buena de Dios, hay que destacar la prolijidad de todos ellos. Los dichos de Dichiara los tomo como parte de las reglas de juego, entiendo las críticas en tiempos de campaña, en el caso de Alejandro no me afectan. Cuando la gente te critica te duele más porque en todo su derecho te pega. No quiero compararme con él, pero si hasta a Messi lo critican”.

“La familia me apoya, mi esposa me acompañará a la asunción. Tenemos un tiempito para hacer pie, dónde me radicaré cuando esté en La Plata. Quiero decirle a la gente que le agradezco el apoyo que nos dio, que nos hace convertirnos en un ciudadano útil”, aseveró, sobre el tramo final de la nota.

Por último, Natali cerro resaltando: “Seguiré siendo el de siempre, trabajando con convicción y ganas, para conseguir resultados en el ámbito de la política. Me puedo equivocar y siempre querré alcanzar los objetivos, pero siempre con honestidad. Me sumé a un equipo en el que juegan los mejores, solo pretendo ser el gestor de las necesidades de Bahía Blanca y la región”.