“Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo”

Adrián Jouglard encabeza la lista de candidatos a concejales por Juntos en Bahía Blanca y en su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24 palpitó las últimas horas de la campaña electoral, analizando los temas que más inquietan a los vecinos de la ciudad, saliendo al cruce de los dichos de la oposición local.

“No veo desbordes en la avenida Alem por la lluvia de hoy como mencionaba hace instantes (Gisela) Ghigliani. El escurrimiento cuando cae mucha agua se hace rápido, teniendo en cuenta que el pavimento no absorbe”, destacó Jouglard, al comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, explicó una de las críticas más frecuentes del Frente de Todos: “Las macetas lo que buscan es ensanchar las veredas como ocurre en otras calles para disminuir la velocidad y la accidentología en el microcentro. Son cinco cuadras de 18 mil de toda la ciudad. Hay muchas otras problemáticas que superan al tema de las macetas”.

“No es verdad que descuidemos los barrios, se hacen obras, por ejemplo las cloacales, de asfaltado, estableciendo calles que sean transversales a barrios sectores para que en pocas cuadras pueda subirse a otra vía pavimentada para llegar a su domicilio. La plata es del Estado nacional y viene de los impuestos de los ciudadanos, no son de un gobernante. Los impuestos los recauda la Provincia”, resaltó en otro segmento de la nota radial.

Jouglard afirmó que “en la administración del Fondo Educativo no hay ninguna irregularidad. Tomamos el 50% para obras de infraestructura escolar, que las definen los consejeros escolares, donde el Frente de Todos tiene sus representantes. El restante 50% se destina al mantenimiento de los establecimientos educativos y servicios”.

“La responsabilidad de la seguridad es del gobierno provincial y el jefe de los comisarios es el Ministro de Seguridad, eso excede al Intendente, nosotros aportamos ayuda económica para la carga de combustible de los patrulleros del CPC y la reparación de los mismos. Nos preocupa el déficit de recurso humano, hace años que no llegan nuevos efectivos. Los que se reciben en Bahía van al GAD, a la DDI, pero no para patrullar las calles”, indicó el actual funcionario del gabinete de Héctor Gay.

Además, apuntó que “de 30 cuadrículas en la ciudad, más de 20 están siendo patrulladas por un solo policía en un móvil, algo que incumple la normativa. Muchos policías se fueron de baja y no fueron reemplazados. Eso para nosotros es una preocupación porque el recurso humano no se saca de un día para el otro. Estamos en vísperas del Operativo Sol porque eso resiente el control en la ciudad”.

“Es cierto que hay cámaras que no funcionan, pero otras están apuntadas hacia un sector donde no ocurre el delito. Cuando fue el atentado a La Cámpora solo una no andaba. Y cuando se encontró al chico que estuvo tres días desaparecido aportamos imágenes de 20 cámaras distintas para lograr hallarlo”, refirió el actual Secretario de Gobierno.

Paralelamente, aseguró que “lo que empezamos a hacer este año fue reforzar la Central de Monitoreo para lograr un mayor almacenamiento. Además, incorporamos 20 cámaras en los últimos días que nos costaron conseguir porque no hay stock en el país por el tema de la importación. Y tenemos en el presupuesto comprar nuevas cámaras”.

“Somos el espacio político que puede terminar con el kirchnerismo con una forma de gobierno estable y pacífica. Hoy tenemos una gran emigración de gente joven, no solo por lo económico, sino por lo complejo que resulta vivir, sin paz y donde la política condiciona la actividad de las personas”, señaló.

Por último, Jouglard recalcó que “la política es una herramienta para gobernar una sociedad que no puede estar siempre presente en la realidad de la gente. Tenemos una situación por delante bastante compleja, tenemos que construir mejores ciudadanos para crecer”.