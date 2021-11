El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, comentó hoy en La Brújula 24 que “nunca el sector agropecuario ganó tanto como con el kirchnerismo”.

De recorrida por Bahía y acompañado por el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto local, Federico Susbielles, funcionario pasó esta mañana por la emisora y mantuvo un extenso mano a mano con el periodista Germán Sasso en el que habló de todo. Su vínculo con el Papa Francisco, la convivencia dentro del Frente de Todos, las exportaciones y la campaña electoral, entra otros temas.

“Todo el interior está vinculado a nuestro ministerio, por lo tanto la manera de tener decisiones de Estado en dirección de los productores es saliendo al encuentro. Desde las oficinas de Buenos Aires no se ven bien las cosas, el aprendizaje pasa por el contacto cara a cara, pasa por conocer las dificultades de cada lugar. Creo que la pandemia inmovilizó a todos y una de las cosas que me pidió el Presidente fue el diálogo como eje de la gestión”, indicó.

Respecto de su actividad previa al desembarco en el Gobierno, recordó que “no estaba en mis planes volver a la función pública, pero Alberto Fernández entendió que podía contribuir y me llamó. Estaba en mi estudio, soy profesor de Derecho Constitucional Adjunto, estaba trabajando en la industria automotriz con el sindicato de Smata, y de director de un proyecto de los gremios industriales”.

“Tenía mucho trabajo en lo privado y también de docente en un grupo que fue convocado por el Papa Francisco”, apuntó Domínguez.

El Papa Francisco

“Soy católico como miles en la Argentina, admiro el pensamiento de Francisco porque representa la Iglesia que uno siempre quiso, construida con los valores del Evangelio, con la opción preferencial por los pobres, pero nada más que eso. He tenido contacto, pero de ninguna manera soy el hombre del Papa en la Argentina, mi relación es de mucho respecto”.

“Su pueblo es el mundo, pero sin duda tiene relaciones con Argentina, tiene amigos. Entiendo que por esa familiaridad tiene conocimiento de los temas, sin embargo no me lo imagino, conociendo su sabiduría, preocupado por los problemas locales. Él es muy cuidadoso, en campaña no recibe candidatos, es un criterio pastoral suyo, no se involucra en procesos electorales. Lo peor que podemos hacer es enrolarlo en grupos internos, él es universal, un hombre marcado por la doctrina social de la Iglesia”.

“Sería un reduccionismo extremo ubicar al Papa en ese rol y creo que sería casi una falta de respeto a la confianza que tenemos los argentinos en su embestidura. De hecho tampoco se pidió una reunión, yo a último momento me integré a la delegación que fue a Roma. Eso está claro, me parece que se toman cuidados pastorales que le hacen bien al país, que amplían la imagen de Francisco, que no es de nadie y hoy está sirviendo a la cátedra de San Pedro”.

Convivencia interna en el kirchnerismo

“Todo el mundo sabe como pienso yo, mi forma de plantarme. Yo no soy anti nada, defiendo la vida. No podría ser yo si me desprendo de lo que soy. Uno es lo que es, si se puede contribuir tiene que ser de esa manera, no como los demás pretenden que sea, no en las cosas que hacen a la mismidad del ser humano. Para poder defender las cosas que uno quiere hay que actuar en consecuencia, sin lastimar ni ofender a nadie. El principal aporte de las personas es poder hacer lo que le da coherencia interna”.

Aníbal Fernández

“Yo nunca hablé ni respondí a las agresiones, hice del silencio mi conducta militante. Estaba trabajando en Smata, Ricardo Pignanelli –secretario gremial– me preguntó si me reuniría con Aníbal Fernández, pero se imaginarán cuál fue mi primera respuesta. Entonces el planteo fue que yo hablaba de la unidad y no era capaz de hacerlo, y me convenció con ese argumento. Yo nunca dije nada, siempre hice silencio. Aníbal vino al gremio, nos encontramos en Smata, hablar siempre es bueno”.

“Cada uno sabe la tarea que tiene que hacer. Nunca utilicé el agravio en materia personal porque creo que no es la manera de hacer política, yo no soy Dios para perdonar, y no hay mucho más que eso”.

Relación con el campo

“El campo argentino es constitutivo de nuestra identidad, no se puede pensar la Argentina sin el campo, no puede haber un proyecto político que así lo vea. Nosotros nacimos y somos hijos y nietos de una cultura vinculada al crecimiento del campo. Por eso es importante destacar que nunca el sector agropecuario ganó tanto como con el kirchnerismo. Con Macri nadie ganó, fue un gobierno que endeudó en dólares a la Argentina como nunca antes, nos condenó. La plata se la fugaron, no es casualidad que en los paraísos fiscales Argentina sea el tercer país en depósitos sin justificar”.

“Macri condenó a la Argentina en un endeudamiento con absoluta irresponsabilidad. En trabajo, empleo y producción nadie ganó, fue un sistema financiero que ayudó a los mismos grupos que a lo largo de 200 años vivieron del esfuerzo de los argentinos. Que nosotros no hayamos tenido la inteligencia para relacionarnos con el sector más importante es un error nuestro. Un amigo dice que los kirchneristas te quieren llevar a las patadas al paraíso, el tema son las formas. Pero si uno ve como ha evolucionado el sector, es evidente. Al kirchnerismo no lo vas a encontrar en ninguna decisión que entregue los intereses del país”.

Exportaciones

“Argentina venía exportando alrededor de 200/300 mil toneladas por año, los cortes vips. Este Ministro fue el que abrió el mercado chino, y lo trabajamos con una estrategia geopolítica hace 10 años, eso no se hace de un día para el otro, requiere tiempo. La apertura del mercado chino es una aspiradora constante. El año pasado fue el de mayor exportación de carne de la Argentina y este año va a ser el segundo año récord de exportación”.

“Lo que hay que entender es que los productores no exportan, los que exportan son los frigoríficos. Y aparecieron en los últimos tres años gente que sin tener un frigorífico, sin empleados, son ‘trader’ financieros que participan de la exportación de la carne. A este operador había que pagarle de contado y a un precio más alto, con lo cual se empezó a comprar y exportar madres preñadas y se empezó a desbalancear el stock ganadero y la capacidad reproductiva”.

“Cuando empiezan con el grito del cierre de exportaciones, cosa que no es cierto, lo que hacen al productor es decirle que tienen que pagarle un precio menor, pero no es así, lo único que hacen es perjudicar a la gallina de los huevos de oro, que es el productor. La Argentina está exportando todo lo que la capacidad reproductiva permite, no hemos perdido ningún mercado. El problema es la aspiradora china, lo que tenemos que organizar es nuestra fábrica que son las vacas, poder aumentar el precio de faena, financiar el crédito para mejorar la productividad”.

Retenciones

“No es un tema polémico. Hoy producir sigue siendo rentable. El productor merece un justo reconocimiento por su contribución al país. A nadie le gusta pagar impuestos, a cualquiera le pasa. Está bien que el productor se queje, pero somos parte de un país que requiere una armonía social, eso no conspira de ninguna manera contra la producción. Lo que creo es que hay que darle un tratamiento diferenciado a la carne, el trigo y el maíz. La idea de visitar y estar presente tiene que ver con construir con las políticas públicas para que el productor siga siendo la gallina de los huevos de oro de la Argentina”.

Campaña electoral

“Estamos poniendo todo el esfuerzo para decirle a la sociedad que hay dos futuros. Uno es el que ofrece el Macrismo de volver al endeudamiento y la entrega del patrimonio. La otra opción es la nuestra, que creemos en el trabajo y la convocatoria de todos los argentinos para poner de pie al país. Ayer en el puerto de Bahía vi eso, inversión”.

“Los productores tienen que dar otro salto cualitativo, ahora lo que viene es la incorporación de la industria del conocimiento. Quedamos comprometidos en trabajar en un proyecto estratégico 2030, vamos a empezar en esta región porque es muy importante. El consorcio portuario será el centro, que ha tenido la principal muestra en dar respuesta por la crisis del Paraná. Esa es la muestra de un país que funciona”.