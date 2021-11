Carmen Barbieri y la fuerte decisión que afecta a su hijo

Llega una nueva columna de espectáculos de la periodista Laura Ubfal en LA BRÚJULA 24. Y como siempre, súper cargada de información.

Con picos de 20.7 largó “MasterChef Celebrity 3”

Con la entrada del jurado y de Gastón Dalmau como “capitán”de un singular crucero; comenzó la competencia de los primeros ocho participantes de “MasterChef Celebrity 3”.

Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni, Cathy Fulop y Paulo Kablan armaron equipo frente al de la Tigresa Acuña; la Peque Paretto, Gastón Soffritti y Titi Fernández y el primer desafío fue armar un menú para un día de crucero, del desayuno a la cena. Mientras los participantes cocinaban durante una hora, el rating tocó picos de 20,7 puntos para Telefe, a las 22.43.

Uno de los platos mejor comentados fue el risotto de Gastón Soffritti, elogiado por Germán Martitegui y Donato de Santis y celebrado por las supuestas “nueces afrodisíacas”. Y la más divertida fue Charlotte que apenas cocinó huevo y jamón.

Tinelli desmiente rumores sobre cambios en su producción

“La Academia” está llegando a su final y por estas horas habrá reuniones con la producción para definir el final del ciclo 2021 que sería a principios de diciembre. Mientras tanto, hubo muchos rumores y especulaciones en este fin de semana sobre el presunto alejamiento de Chato Prada y Fede Hoppe de la producción de “Laflia” y la convocatoria a Marcos Gorban, productor en su momento de “Gran Hermano”, creador de “La Hora Exacta” que conducen Teté Coustarot y Boy Olmi por Canal 9. y por estos días de un reality para Telemundo.

Sabíamos que la info podía ser truchísima, como lo es, pero antes de que crezca la bola consultamos a todos los protagonistas. Para saber la verdad fuimos a las fuentes y Marcelo Tinelli nos desmintió cualquier contacto con Marcos Gorban para convocarlo como productor 2022 de su empresa: “nunca lo llamé” dijo concreto.

Por su parte, Chato Prada se rió ante los rumores y nos dijo que “no sé de dónde salió esto”, al tiempo que sigue firme con “La Academia” y preproduciendo para el verano el estreno de “Hogar dulce hogar”, que conducirá Eugenia Tobal. Y finalmente hablamos con Marcos Gorban quien nos dijo “estoy en Estados Unidos haciendo “La Casa de los famosos” para NBC Telemundo, vuelvo el 18 de noviembre a la Argentina, sigo con mi productora con Boy y Teté, con “La hora exacta” que continúa todo el verano y sigo en proyectos para plataformas. Nunca hablé con Marcelo y Marcelo nunca me llamó”.

Todo aclarado.

Carmen Barbieri: “Dejé a Fede sin trabajo y está muy triste”

“Tomé una decisión que en 47 años de trabajo nunca me pasó, cuando yo doy la palabra firmado o no nunca abandono un trabajo, pero me fui de la comedia que íbamos a hacer con mi hijo, Federico dirigidos por una maestra, Lía Jelin y producida por Ariel Diwan“, confirmó Carmen Barbieri esta mañana en su programa cuando habíamos anticipado que iba a compartir una obra con su hijo.

“Tuve que decir que no porque a la tercera semana de lecturas y ensayos me di cuenta el viernes que después de 15 horas de trabajo, estaba muy cansada”, agregó. “Este tercer trabajo no lo tendría que haber aceptado, pero tuve que irme de la obra porque no me da el tiempo, ensayar seis horas, estudiar un libreto, Lía nos daba una clase de teatro, si el día tuviese 48 horas podría haberlo hecho”, lamentó Carmen.

“No podía mi cuerpo, yo tuve un Covid que casi me mata, estoy bien, pero tengo secuelas, pido disculpas, porque estoy dejando sin trabajo a mucha gente, suspendieron el proyecto y ahí está mi abogado, que es mi manager, Juan Curubeto, que me alertó que no iba a poder hacerlo, cuando llegaba el horario del ensayo no tenía la energía que tenía que tener“, finalizó Carmen.

Fede dejó muchos trabajos por esta obra, pido disculpas a todo el elenco y a la producción.

Con info de Laubfal.com