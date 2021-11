Rocío Marengo habló sobre la nueva relación que tiene con los hijos de Eduardo Fort

Tras el duro descargo que hizo hace algunas semanas atrás en el programa que conduce Marcelo Tinelli, Rocío Marengo se enfrentó a toda la familia de Eduardo Fort. Y aunque después de la crisis decidieron darse una nueva oportunidad y apostaron una vez más a su relación, los hijos de Eduardo se pronunciaron en contra de la mediática y dejaron bien en claro que no tienen intenciones de vincularse con ella.

La semana pasada, y luego de que confirmaran que volvieron a estar juntos, Rocío Marengo visitó la casa de Eduardo Fort y se encontró con dos de sus hijas, Macarena y Angie. Como no podía ser de otra manera, Maca se expresó en sus redes sociales y escribió: “Qué triste es que te obliguen a compartir una casa con alguien que no soportás, y no podés hablar por miedo”.

Pero ayer, la rubia rompió el silencio y reflexionó acerca de su relación con los hijos de su pareja. “Siempre me las rebuscaba para tratar de nombrarlos porque a ellos también les divertía un montón que los nombre. Pero a raíz de todo esto que pasó cambié un poquito la manera de manejarme con los hijos de Edu, veremos después qué pasa más adelante. Por ahora voy a dejar que cada uno hable lo que quiera”, comenzó diciendo.

Del mismo modo, en diálogo con el ciclo radial Soy tan Biutiful, Rocío Marengo concluyó: “Cuando voy a la casa de Edu los chicos están y nos saludamos. A los chicos de Edu les dije: ‘tuve padres separados y prefiero tener una madrastra como yo que me salta la térmica, pero soy re piola’. Yo me súper recomiendo de madrastra”.

¡Parece que está todo bien!

A pesar de no ser bienvenida, Rocío Marengo se reencontró con las hijas de Eduardo Fort:

Quien se refirió al encuentro más esperado fue Karina Iavícoli. Durante una de las últimas emisiones de Intrusos, y después de que trascendiera que Rocío Marengo se encontró con dos de los hijos de Eduardo Fort, expuso: “Macarena llegó a su casa y la vio a Rocío. Como no podía decir nada, agarró su teléfono cual adolescente y puso una historia en Instagram. No le quedaba otra que estar ahí…”.

“La segunda sorpresa fue cuando llegó Angie (la melliza de Eduardo) del colegio, fue al living y lo que menos pensaba encontrar era la presencia de Rocío ahí. Angie tampoco puede hablar por respeto al padre y para no hacer lío. Tuvo que merendar con la presencia de Rocío, con la cual ni Maca ni Angie soportan en la casa, aunque el padre haya reconstruido la historia con ella”, agregó la panelista.

Por último, sentenció: “Así que está todo mal de vuelta entre Rocío Marengo y las hijas de Eduardo Fort”.

Fuente: Pronto