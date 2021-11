Messi: “Todavía nos falta para ser candidatos en el Mundial de Qatar”

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, se muestra feliz como nunca después de haber logrado su primer título con la camiseta albiceleste en la Copa América de Brasil, aunque considera que en este momento al equipo dirigido por Lionel Scaloni “todavía le falta para ser candidato en el Mundial de Qatar”.

“A nuestra selección todavía le falta para ser candidata en el Mundial de Qatar el año que viene, pero se va por el buen camino”, le manifestó su parecer Messi al diario Sport, de Barcelona, durante una extensa entrevista concedida en su nuevo domicilio de París.

“Pero por eso mismo tengo mucha ilusión en poder hacer grandes cosas con mi seleccionado después de haber ganado la Copa América, ya que eso nos anima a ir por más”, apuntó.

El astro destacó que “así como pretendemos lograr grandes cosas, también somos conscientes de que hoy por hoy existen otras selecciones en el mundo que están mejor que nosotros. Pero como la dinámica del grupo que tenemos es buena y el ambiente también, algo para lo que ayuda también que venimos ganando, las posibilidades de crecer aumentan cada día”.

“En este momento estoy pensando en eso y no en lo que pasará después del Mundial. Después de haber estado tan cerca de ganar la Copa América tantas veces y que se nos haya escapado, ahora que la logramos no me meto en la cabeza lo que sucederá a largo plazo. Solamente imagino lo que puede pasar a lo sumo el año que viene”, advirtió.

En las próximas horas, cuando Scaloni llegue a Buenos Aires desde Mallorca, donde reside, se dará a conocer públicamente la lista de convocados al seleccionado argentino que enfrentará el viernes 12 de noviembre a Uruguay en Montevideo y el martes 16 a Brasil, en el estadio San Juan del Bicentenario, y Messi tiene muchas expectativas de cara a esos dos juegos.

Fuente: Télam