La columna de la Ubfal: Mauro y Wanda festejan el cumple de su hija Isabella

El periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo del espectáculo, el día después de que Bake Off termine como lo más visto del martes en sus últimas ediciones con 14,7 puntos palpitando una nueva temporada de Masterchef y logrando ganarle a Doctor Milagro. Showmatch apenas terminó con 7.2, muy por debajo de lo esperado allá por el mes de abril cuando especulaban con otros números.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Terminada por ahora y según las partes, la crisis de pareja, la familia Icardi celebra en este miércoles el cumple de cinco años de Isabella, la menor de los cinco hermanos. La decoración temática tiñó de rosa la casa de París de la familia para el festejo de cumpleaños, ya en la tarde francesa, de Isi. Y el motivo elegido fueron los caballos, con su tono campestre, herraduras y demás. La doctora Ana Rosenfeld, íntima de la familia, saludó también a la pequeña y en las últimas horas le dio la alegría a Wanda de haber cerrado todo conflicto legal con su ex, Maxi López. Se supone que ya no habrá deudas entre los integrantes de la ex pareja, padres de tres hijos, cerrado el pago de las cuotas que debía el futbolista con la decisión de que la casa de Santa Bárbara quede a nombre de Valentino, Constantino y Benedicto y de que ya no haya pases de facturas por cautelares anteriores”.

“En la noche del martes, Luciano Cáceres visitó a Jey Mammon y recordó anécdotas de su carrera, desde la conocida historia de que fue gestado en un escenario teatral hasta su experiencia junto a Alfredo Alcón, su primer protagónico en Graduados gracias a Ortega, Culell y Nancy Dupláa y el loco laboratorio que compartía con Julieta Cardinali en “Los ricos no piden permiso” y que un día Suar decidió sacar de la historia. Después del divertido reportaje, Luciano presentó a su hija Amelia (con Gloria Carrá) quien lo acompañó al programa y se mostró encantada de estar en la tele. Juntos cantaron Mi recuerdo y cerraron con Juntos a la par“.

“En la noche de este caluroso martes se entregaron las nominaciones a los Premios Konex a los mejores de la década en el rubro espectáculos. Entre muchos, Nancy Dupláa, Verónica Llinás, Carla Peterson, Griselda Siciliani y Eleonora Wexler, fueron nominadas como las cinco mejores actrices de televisión de estos diez años. Ricardo Darín estuvo en el escenario entregando los diplomas con el titular de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich. El jurado decidió recordar este año a 10 grandes figuras que habían ganado el Konex y fallecieron en la última década y los llamó ‘los inolvidables’, Diana Alvarez, Eduardo ‘Tato’ Pavlovsky, Sergio Renan, Alejandro Urdapilleta, China Zorrilla, Fernando ‘Pino’ Solanas, Daniel Rabinovich, Marcos Mundstock, Hugo Arana y Antonio Carrizo”.