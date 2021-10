“Me dijeron que me iban a matar a mí y a la dueña de la casa”

Gabino Bellegia es el empleado del área de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad que fue amenazado ayer, cuando estaba fumigando un panal de abejas en una casa de Saavedra al 3400.

En diálogo con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por LA BRÚJULA 24, el trabajador recordó el difícil momento. “Recibí un llamado de una denunciante, porque en la vereda de su casa había un montículo de abejas, no era muy grande. Entonces concurrí al lugar y resultó que ya habían picado a dos chicos, luego sucedió lo que todos saben”.

“Quiero aclarar que yo soy fumigador, trabajo en Saneamiento Ambiental y nuestra intención no es matar a las abejas. Siempre se llama a un apicultor para poder salvar a la reina, no solo vamos para matarlas. La gente malentiende que uno va con esa predisposición y no es lo que yo hago”, aclaró.

Y siguió: “Ayer me acerqué hasta el lugar y la señora no se encontraba en la vivienda, estaba trabajando. Llamé a un apicultor, pero me dijo que estaba complicado y que llamara a otro. Viendo el peligro latente, más que nada por el sector donde estaban, tuve que hacer el último recurso. Preparé la mochila, no me quedó otra que fumigarla”.

Gabino Bellegia, en un día normal de trabajo.

Sobre la amenaza recibida, Bellegia comentó que “cuando empecé a fumigar, dos muchachos se acercaron por el frente de la vereda. Uno se cruzó y me preguntó qué estaba haciendo. Le conté que la señora había hecho la denuncia y que estaban picando a la gente que pasaba por el lugar. Este muchacho me hace señas con la mano, como de tiro de pistola, dijo que había que matarme a mí y a la dueña de la casa”.

“Me dijo más cosas que no vienen al caso, amenazas. Yo se que soy una persona que trata de hacer el bien, no quiero generar algo malo ni en el vecino ni en nadie. Primero pensé que me iba a robar, por como me encaró, se me puso a dos metros de distancia”, sintetizó el trabajador.