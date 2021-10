“La única realidad es que este negocio es redondo para todos”

Como todos los días, justamente en “Vive cada día”, llega una nueva columna de Laura Ubfal.

La periodista que más sabe de los temas vinculados al mundo del espectáculo no se calló nada en el aire de La Brújula 24. Claro, no podía ser de otra manera.

El tema central pasa por la “aparente” separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Y Laura no tiene dudas: “La única que tiene información real es Yanina Latorre, porque conozco su fuente”, dijo, sin vueltas. Y recordó, además, que para todos los involucrados “es un negocio redondo”.

Wanda los unió: Ángel con Rial, que irá a “LAM”

“Todo esto trascendió porque Wanda quiere que trascienda, todo esto es una creación de Wanda y recién empieza y vos la conocés desde que empezó“, le dijo Ángel de Brito a Jorge Rial hablando en “Argenzuela” por Radio 10.

“Todo empezó porque él estaba celando a Wanda y ella fue a Telegram y encontró los mensajes, pero ninguno es hot”, aclaró el creador de “LAM” sobre la novela real de estas horas que provocó el encuentro radial y pronto televisivo de los conductores más conocidos de emblemáticos programas de espectáculos.

La terrible frase de Vicuña

Rial afirmó que Vicuña le dijo sobre su ex mujer China Suárez a Wanda, hablando con ella: “Es muy p….” y dio a entender claramente que Vicuña alertó a la mujer de Icardi sobre los mensajes.

“Vicuña y la China se separan, él no se quería separar y ella lo deja porque ella se enamora de otra persona y se lo cuenta a él“, dijo Ángel hablando de Nico Furtado, quien por estas horas está en Madrid para presentarse en casting.

“La China es picante también, había un coqueteo con Icardi por futuros encuentros, pero ahora Icardi fue corriendo a pedirle perdón a Wanda, aunque ella sigue enojada, por lo menos es lo que le dice a amigos y familiares”. “Hasta ahora hay histeriqueo, pero yo esperaría para dar fallos, creo que Wanda volverá con Icardi” dijo Angel y Rial replicó “se la va a hacer garpar”.

“Wanda nos marca la agenda”

“Wanda tiene un medio de comunicación con ella, nos marcó la agenda”, agregó Rial y Angel confirmó “después de Wanda vienen Susana y atrás Pampita…Wanda me arruinó el domingo, me escribió gente que no me escribía hace siglos”.

La dignidad de Benjamín Vicuña

En medio de tantos rumores y agresiones contra China Suárez ante hechos y dichos no siempre comprobables y aunque así fuera, el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, decidió sentar su postura en sus redes en defensa de su ex mujer y con toda la dignidad de comunicar este texto en este momento.

Con info de Laubfal.com