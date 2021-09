Para que nunca vayan a golpear tu puerta

Por Santiago Saccoccia, papá de Facundo

Los siniestros viales vienen siendo moneda corriente en Bahía Blanca, dejando como saldo una cantidad de lesionados y fallecidos que no podemos pasar por alto. Para combatir ésta pandemia vial que a nivel nacional se lleva 20 vidas por día hay que dar ese primer paso fundamental por parte del municipio que es comprometerse con la situación y aceptar el problema.

El alcohol al volante es un agravante que viene creciendo de forma exponencial y creo que ésta altura ya no hay que explicar el efecto del alcohol en el cuerpo y los sentidos, solo los negadores de éste problema plantearían una discusión de ese tipo.

Las herramientas están, ya que el municipio consta con varias dependencias dedicadas a atender cuestiones de tránsito, demasiadas para mi gusto personal sobre todo porque a la hora de dar respuesta la misma es “no es de mi sección”. No se trata solo de una multa económica, sino de un conjunto de herramientas basadas en la educación vial para todos, no solo para el que conduce un vehículo ya que el tránsito somos todos.

Todo lo expuesto anteriormente es debatible y solucionable, ahora cuando llegamos a una víctima fatal ya no hay vuelta atrás. Te pregunto ahora, si te roban ó te matan pedís “justicia, que se terminen los chorros”; ¿porqué cuando mata un conductor alcoholizado, que pasó en rojo, que corría picadas, etcétera, decís “fue un accidente de tránsito”?

¿Acaso no le arrancó la vida a otra persona al igual que quién dispara un arma?

La licencia de conducir no es un derecho, es un permiso que conlleva responsabilidades y quién no cumpla con las mismas debe ser sancionado de manera acorde.

Creo que en los párrafos anteriores el problema de tránsito que hostiga a nuestra ciudad quedó al menos planteado para la reflexión y/ó discusión.

La tolerancia cero no se trata del consumo de alcohol, sino de no conducir alcoholizado. Lo pedimos porque el alcohol al volante mata como dice la conocida frase, porque esas personas son homicidas viales y tienen que ser condenadas, lo pedimos porque somos la voz de los que ya no están.

Para que nunca vayan a golpear a tu puerta como golpearon la nuestra el 10 de Marzo de 2018, para que nunca tengas que marchar pidiendo justicia.

#JusticiaPorFacuSaccoccia