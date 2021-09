Una británica de 18 años ganó la final del US Open

Emma Raducanu es la nueva reina del US Open. La británica de tan solo 18 años se impuso en el sorprendente duelo de tenistas “Teens” y venció en la final a la canadiense Leylah Fernández en sets corridos para alzarse con el primer Grand Slam -y el primer título- de su breve carrera profesional. La tenista, que ocupa el puesto número 150° en el ranking de la WTA y que se convirtió en la primera en ganar un torneo grande partiendo desde la clasificación, se alzó con el triunfo por 6-4 y 6-3 en un partido que duró una hora y 51 minutos.

La pelea por el título reunió a dos jugadoras muy jóvenes, algo que no sucedía desde 1999 cuando se dieron cita la estadounidense Serena Williams (17 años) y la suiza Martina Hingis (18). Otros antecedentes fueron en la definición del US Open 1988 (Steffi Graf -19- vs Gabriela Sabatini -18-) y la final de Roland Garros en 1997 (Iva Majoli -19- vs Martina Hingis -17-). Raducanu tiene 18 y Fernández, 19.

Nacida en Canadá y criada desde los dos años en Londres, la europea es la primera británica que gana un título de Grand Slam desde Virginia Wade en Wimbledon en 1977. La jugadora, que no cedió un solo set en sus diez partidos en Nueva York (contando la fase de clasificación), fue además la finalista de un Grand Slam más joven desde Maria Sharapova en 2004 con 17 años (cabe recordar que es apenas es dos meses menor que Fernández).

Vale destacar que Raducanu arribó al US Open con menos de 20 partidos en el WTA Tour (un registro de 13 victorias y 6 derrotas). Si bien llegó a los octavos de final de Wimbledon, aún no debutó en el Abierto de Australia ni en Roland Garros.

Fernandez, número 73° del ranking mundial e hija de un ex futbolista ecuatoriano, no pudo lograr su gran objetivo de alzarse con el título, pero deberá quedarse contenta con su enorme producción en un certamen en el que comenzó a hacer ruido tras eliminar a la japonesa Naomi Osaka, vigente campeona del US Open y número tres mundial. Después despachó a la quinta del ranking, Elina Esvitolina, y en semifinales a la segunda, Aryna Sabalenka.

Fuente: Infobae